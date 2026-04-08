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代銷公會：預售市場最壞時間已過 台北市恐迎造價30萬地板價

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
圖左至右依序為海悅副總周世凱、愛山林副董事長張境在、台北市不動產代銷公會理事長暨創意家董事長王明正、新聯陽副董事長暨監事會召集人林徹人、遠雄房地產總經理暨遠創力行銷董事長張麗蓉、甲桂林總經理陳衍豪。記者朱曼寧／攝影
圖左至右依序為海悅副總周世凱、愛山林副董事長張境在、台北市不動產代銷公會理事長暨創意家董事長王明正、新聯陽副董事長暨監事會召集人林徹人、遠雄房地產總經理暨遠創力行銷董事長張麗蓉、甲桂林總經理陳衍豪。記者朱曼寧／攝影

六大代銷齊聚一堂，8日召開台北市不動產代銷公會記者會，代銷公會表示，預售市場最壞的時間過去了，不過市場面臨通膨問題，預期接下來造價將在調漲20％，台北市恐迎來造價每坪30萬元的時代。

台北市不動產代銷公會今日出席人員包括代銷公會理事長暨創意家董事長王明正、新聯陽副董事長暨監事會召集人林徹人、愛山林副董事長張境在、遠雄房地產總經理暨遠創力行銷董事長張麗蓉、甲桂林總經理陳衍豪、海悅副總周世凱等。

代銷公會表示，台灣經濟基本面強，支撐房市長期需求，主要受惠AI、半導體、科技供應鏈持續擴張、台北、新北人口密度高，住宅需求長期存在等，「台灣並不是因為金融投機而支撐房市，而是有產業與就業人口支撐。」

以預售屋來看，是現階段最適合年輕家庭置產的方式，代銷公會表示，預售屋之所以吸引購屋者，是因為付款壓力分散、房價鎖定、工程期吸收通膨，尤其預售屋具備抗通膨的特性，可讓年輕家庭可以用較小資金，逐步完成購屋計畫。

張境在進一步解釋，從土方之亂到近期鋼筋等原物料上漲，以及國際戰爭帶來的通膨問題，預期未來造價至少上漲20％，以台北市來看，目前RC造價約在每坪25萬元，若是基地面積600、700坪以上，可以壓在約每坪20萬元，但台北市大基地難尋，未來造價再漲後，台北市將迎來每坪30萬元的地板價。

整體而言，代銷公會表示，預售市場最壞時間已過，現在不是瘋買期，而是回到理性成交、個案表現的時代，而台北預售市場不是只有房價，背後是AI聚落、科技廊帶與未來居住需求布局，而現階段就是最適合購屋的時間點。

台北 房市 通膨

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