板橋有新開發區 這裡75%地主同意！預計年底公告區段徵收

新北板橋埔墘地區發展將邁入新階段，新北市地政局表示，內政部近日正式通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」的抵價地比例，將接續協議價購及區段徵收公聽會等相關作業，預計最快於今年底公告區段徵收。

地政局表示，此一開發案預計新設三條道路，可縫合板橋與中和間的未開發區域，為埔墘地區注入發展潛力。

地政局指出，「板橋埔墘4-7區」位於板橋與中和交界，分成兩區，分別靠近中和左岸，以及板橋光環路一帶。全區約3.74公頃(約1.1萬坪），其中私有土地約3公頃，原多為鐵皮工廠、私人停車場及違章建築使用。

此區先前曾進行市地重劃，但未能完成，因此改為區段徵收，自112年起市府多次進行意願調查，全區同意區段徵收的私有地面積比例已達75%，約2.2公頃，顯示大多數土地所有權人支持以區段徵收方式推動都市轉型，提升區域整體價值與生活品質。

地政局說明，此一開發案已陸續完成事業計畫公聽會及地上物現地查估，隨著本次內政部審議通過抵價地比例，市府將續召開協議價購說明會並進行協議價購程序，若所有權人與市府達成協議並完成簽約，可優先領取地價款，若是未達成協議，所有權人仍可於區徵公告後，視個人需求選擇「領回抵價地」或「領取現金補償」。