北市祭出租屋補貼新政 議員肯定減緩人口外移但這「困境」要解決

北市今再推民生有感的租屋補助政策，不只中央補助，市府加碼設籍北市的單身青年每月千元、已婚青年家庭2500元等。不分黨派議員肯定，藍營認為有助於提高北市人口、綠營質疑為選舉大撒幣、白營建議從源頭解決，如何讓房東願給房客申請租補。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，補助是好事，讓大家在北市高房價情況下還是有租屋選擇，但有個問題是很多房客不敢向政府申請租屋補助，因為怕會轉嫁房東或自己的租金上，反而沒辦法租房。她認為，問題還是要從源頭開始解決，如何讓房客真的願意申請租屋補助，這些補助金額不再是「看得到吃不到」。

國民黨議員李明賢說，北市租金比新北、桃園貴且社宅供應仍有限，市府在中央大政策下加碼補助，一來減輕年輕人的租屋負擔，二來設籍條件也有助於提高北市人口，因為北市高房價、租金及交通便利等因素，導致人口外流到新北和桃園，盼藉此能減緩人口外移。

李明賢指出，蔣萬安推出營養午餐、育兒減少工時等民生政策，今天再推租屋補助也符合蔣萬安高民調滿意度的施政方向，對於爭取市民更多認同有幫助。

民進黨議員陳怡君直言，這不是需要研究及創新的政策，純粹是大灑幣。市長蔣萬安如果真心想要幫助市民，早就該推出補助，選舉前才推出，不免讓人懷疑及引發遐想是為了選舉撒幣。「蔣萬安市長，難不成現在才在苦民所苦嗎？」