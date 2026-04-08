快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

中央社／ 台北8日電
社群軟體LINE。路透
社群軟體LINE。路透

日前LINE傳出帳號被盜災情，且多為台灣大哥大用戶。數發部長林宜敬今天表示，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞，很多資安問題都是如此，現在最重要的是要趕快把漏洞堵住。這件事情在最短的時間內，事態還沒有擴散，就已經通知業者堵住了。

社群平台LINE於3月31日晚間陸續傳出大規模遭登出、帳戶被盜的災情，且多為台灣大哥大電信用戶，均反映帳號突然被登出後無法再登入；LINE回應指出，針對昨晚陸續有用戶反映LINE帳號被盜，已啟動調查，並持續監控平台安全。

立法院交通委員會今天邀請數發部長林宜敬列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委萬美玲指出，LINE在3月31日晚上出現大規模的帳號登入異常，對象多為台灣大哥大用戶，主要是因不肖人士利用台灣大哥大語音信箱的功能跟LINE驗證機制的漏洞，盜用民眾帳號，數發部至今是否掌握有多少民眾受害。

林宜敬回應，目前台灣大哥大接獲的客訴僅16件，但所了解受影響的民眾可能遠高於這個數字。

對於問題發生的責任歸屬，林宜敬指出，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞，很多資安問題都是如此，現在最重要的是要趕快把漏洞堵住。

萬美玲表示，現在LINE有提供協助，但民眾的帳號被盜用，如果被拿來做詐騙使用，後續的法律責任如何釐清。林宜敬回應，LINE帳號被盜用，很大的可能就是被詐團拿去用做詐騙，但法律問題，可能要上法院才能釐清。

萬美玲指出，發生這樣的事情，數發部應該要跟LINE、台灣大哥大等平台業者找來，檢討杜絕機制或加強查驗的手段。

林宜敬表示，數發部都有跟雙方業者聯繫，資安漏洞一經發現後就會被堵住，不會再發生，但不肖人士可能還會再尋找新的漏洞。這件事情在最短的時間內，事態還沒有擴散，就已經通知業者堵住了。

台灣大哥大 資安 林宜敬

延伸閱讀

網路爬蟲尚未有監管機制？ 數發部：先推技術機制接軌國際

Threads湧假帳號騙個資 7-ELEVEN急發聲明防詐…網曝「1招」秒破解

LINE被盜疑語音信箱成破口　數發部督促業者修補漏洞

LINE登出被盜災情疑語音信箱漏洞　台灣大取消預設密碼

相關新聞

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

日前LINE傳出帳號被盜災情，且多為台灣大哥大用戶。數發部長林宜敬今天表示，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞...

租屋族福音？北市、中央雙重租屋補助 民眾嘆：房東不給申請也枉然

首都生活、租屋壓力大，北市府今推租屋補助新制，除了中央補助，市府加碼設籍北市的單身青年每月千元、已婚青年家庭2500元，育兒家庭視子女數，每名1000元、無上限。青年大嘆，房東不給申請，看了就灰心，雙重補助也枉然，有人則認為設籍太麻煩且補助少，誘因不大。

北市租金補貼加碼專家點2問題無解 親子難找房「3萬未必有電梯」

為減輕青年、育兒家庭負擔，北市府針對租屋族在中央既有租金補貼政策再加碼，每月最高可補助數千元不等，房仲專家認為，租金補貼不無小補，但北市最關鍵問題是房源少、需求高，若親子家庭要找合適房源恐非易事，且需求增加租金恐會調高，建議政府透過便捷大眾交通、房屋稅優惠等方式，緩解首都圈壓力。

momo 富邦媒：今年 GMV 繼續成長 直播加入YouTube Shopping 聯盟

本土電商產業去年面臨景氣與外商競爭，營收衰退。momo富邦媒總經理谷元宏8日表示，去年是有壓力的一年，今年本來還不錯，但4月中東戰事產生負面影響，今年通膨壓力大，可能會抑制一些消費意願。他表示，中長期看好業績持續增加，GMV（平台成交金額）將繼續增加，看好3P（mo店+）業務會支持長期成長。

代銷公會：預售市場最壞時間已過 台北市恐迎造價30萬地板價

六大代銷齊聚一堂，8日召開台北市不動產代銷公會記者會，代銷公會表示，預售市場最壞的時間過去了，不過市場面臨通膨問題，預期接下來造價將在調漲20％，台北市恐迎來造價每坪30萬元的時代。

板橋有新開發區 這裡75%地主同意！預計年底公告區段徵收

新北板橋埔墘地區發展將邁入新階段，新北市地政局表示，內政部近日正式通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」的抵價地比例，將接續協議價購及區段徵收公聽會等相關作業，預計最快於今年底公告區段徵收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。