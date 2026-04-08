租屋族福音？北市、中央雙重租屋補助 民眾嘆：房東不給申請也枉然

首都生活、租屋壓力大，北市府今推租屋補助新制，除了中央補助，市府加碼設籍北市的單身青年每月千元、已婚青年家庭2500元，育兒家庭視子女數，每名1000元、無上限。青年大嘆，房東不給申請，看了就灰心，雙重補助也枉然，有人則認為設籍太麻煩且補助少，誘因不大。

在大安區租屋每月1.3萬元的24歲張小姐說，因為房東不給申請而無租屋補助；即使其他房源可租補，環境未必好，既然找到不錯、租金也還可接受，就沒有想再搬家。

張小姐認為，北市府的設籍條件有點麻煩，1000元也不多，若是3600元倒還可以考慮；另外，多數房東應該不太願意讓房客設籍，就算有租補政策也沒用，大家還是看得到吃不到。

台北市民徐小姐婚後在文山區租屋，老舊公寓的單層3房含管理費、新裝潢、附家具。她說，原租金3萬元，房東希望她不要申請租補，房租可算便宜為2.5萬元，經評估租金與中央租補後金額差不多，所以沒申請；期待補助可再多一些，畢竟台北租屋族負擔確實大，對於小家庭而言，沒有2.5萬、3萬元是租不到空間比較可以的房子。

北市府要求設籍，對於外縣市民眾的誘因不見得大，不少人坦言，已婚青年家庭才加2500元，得綜合評估值不值得為此移戶籍，包含沒要生小孩就拿不到育兒津貼等。

台中市民張小姐婚後育有一女，一家三口在信義區租屋月租2.4萬元。她直言，除了中央補助，北市府還有2500元、1000元補助是有吸引力，但還是要看整體需求和條件，能否打平改變成本，例如租屋地點的租金是否跟拿到補助後一樣，在沒有增加過多成本下，住得更近或更好的環境當然可以。