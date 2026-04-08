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美伊同意停火兩周 智崴拿下沙國大單
美國與伊朗同意停火兩週，體感設備大廠智崴（5263）在中東戰爭期間持續爭取訂單，7日宣布公司與沙烏地阿拉伯某公司簽訂互動式全息影像劇場合約，智崴表示，該案將貢獻公司未來營收、提高獲利。
智崴近年積極爭取中東市場娛樂設備訂單。其中，沙烏地阿拉伯積極發展娛樂產業，由政府提出的「願景Vision 2030」計畫特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴。
智崴表示，「願景Vision 2030」計畫其中一個重要策略，是打造大型娛樂與觀光項目，以吸引國際遊客並創造就業機會。在這個願景下，沙烏地阿拉伯啟動多個超大型項目，計畫在境內興建20座娛樂設施、50家戲院和2座大型主題樂園和1座水樂園。
智崴指出，其他中東國家也同時積極推動體感娛樂的建設，中東地區的娛樂產業將迎來高度發展，市場需求巨大。
智崴近年持續深化多元產品與統包式解決方案，產品線涵蓋飛行劇院、大型至中小型體感設備及沉浸式模擬器。隨著亞洲、中東及美洲等地多項專案持續推進，預期未來兩年將有多座體感娛樂設施開幕，為公司營運增添成長動能。
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