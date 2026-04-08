華信董座陳大鈞：油價高漲苦不堪言 花蓮航線不能漲價讓業者選擇停飛

華信董事長陳大鈞喊話！花蓮沒有旅客，又不能調漲機票售價，如果不能漲價，能否回到正常商業模式，讓航空業者可自行選擇停飛。配合政策華信現在也不能反應油價上漲，國內航線26年沒有調漲過，2014年以來國內的魯肉飯漲幅都漲81%，成本攀升國內航空業者很苦。

陳大鈞指出，花蓮航線有台鐵在營運，路上交通也很方便，這個轉變就像高鐵開始營運後，北-高航線的價值就消失，隨著時空環境的改變，花蓮航線只會造成虧損，還不能把有效的運能往其他地方服務，讓離島班次增加。

以現在油價、華信全年營收約60億元，預計油價上漲自行吸收的部分，今年最少要虧損6億元，其中，花蓮航線以現在的油價計算，全年度虧損就達到7千萬元。

華信台中-花蓮航線載客率3成、高-花2成，油價飆漲後，花蓮線賠錢的情況更嚴重，民航局不讓航空業者調漲機票售價，最好也要讓業者減少虧損，現行的機制航空業者減班也會被罰錢，希望民航局體諒業者經營航線很辛苦，能讓國內線的業者更多的彈性把資源應該用效益更高的航線。

陳大鈞進一步指出，原本油價占華信的成本13%，現在油價占成本攀升到21%，今年就油價的部分，華信就鐵定虧損10%以上，像花蓮這些已經有很好的交通工具可取代的航線，應該讓航空公司自行決定要不要營運，離島航線平均載客率約8成以上，旺季時常常要開加班機，花蓮航線載客率僅1成，為什麼不讓航空業者彈性一點，先以供不應求的航線為主，可以服務更多的民眾。

隨著時空環境改變，各種成本都漲，民航局松山機場的租辦公空間平均漲幅23%，地勤的台勤也漲價，不管是租金還是台勤調漲費用都是附合市場變動，票價不能正常反應環境改變這就不合理，這些賠錢的苦果不能由國內航空業者自行吸收。

華信離島需求量一直很大，花蓮航線長期低載客率，不管是商業模式，還是資源有效分配的考量下，最近一周高雄-馬94%，馬-高87%，高雄-金門99%，台中-金門86.5%、松山-金門86%，金門-松山85%。