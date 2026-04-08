北市租金補貼加碼專家點2問題無解 親子難找房「3萬未必有電梯」

為減輕青年、育兒家庭負擔，北市府針對租屋族在中央既有租金補貼政策再加碼，每月最高可補助數千元不等，房仲專家認為，租金補貼不無小補，但北市最關鍵問題是房源少、需求高，若親子家庭要找合適房源恐非易事，且需求增加租金恐會調高，建議政府透過便捷大眾交通、房屋稅優惠等方式，緩解首都圈壓力。

北市府今推出「台北幸福租－民間租屋租金加碼補貼」新制，對於獲准中央「300億元擴大租金補貼專案」並在北市設籍者加碼補助一般租屋市場租屋的單身青年每月1000元、已婚青年家庭2500元，育兒家庭則視子女數一個1000元無上限，加上中央既有補助每月最高萬元補貼。

住商企研室執行總監徐佳馨表示，這次加碼「不無小補」，但以雙北生活圈來看租金仍有落差，北市每坪租金平均約1000到1500元、新北約600到1000元，若以30坪房子為例，租金可能相差2倍多，「3萬在台北市未必租得到電梯房」，加上北市一直以來租屋供給量明顯少於新北市，多數出租房源是無電梯公寓，對於有小孩、需要電梯大樓家庭來說，要找到合適產品非常困難。

徐佳馨也提醒，在租金補貼加碼後或讓北市誘因提升，但也會讓需求的人再增加，從供需市場角度來說可能會讓房東順勢調漲租金，在資源集中首都圈也是常見，建議北市府仍需強化擴大首都圈，透過更便利的大眾運輸系統緩解市中心壓力，也可嘗試透過房屋稅優惠等方式，鼓勵屋主將閒置房屋釋出到租屋市場。