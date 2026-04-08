台北房市赫見極端現象 含金區大爆發、這區斷崖式衰退

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，中東戰爭陰影籠罩下，台北市第一季房市出現｢乍暖還寒」的景況。

第一季交易量為6,089棟，較去年同期小幅增長4%。

進一步觀察各行政區表現，則呈現兩種極端的不對稱消長現象：

一、｢真蛋黃」與｢高科技含金量」仍是票房保證

台北市12個行政區中，大安區第一季年增率達39%，3月單月交易量為270棟，也大幅成長27%。

蘇金城分析，大安區具有台北市真蛋黃區地位，在當前全球地緣政治與通膨壓力下，大安區作為「蛋黃中的蛋黃」核心區地位，展現出強大的抗跌與置產價值，更受到有實力資產族的青睞。

此外，北投區第一季移轉棟數高達620棟，較去年同期飆漲49%，已接近五成 ，居全市之冠。

北投房市明顯回彈，無庸置疑是受惠於北投士林科技園區輝達海外總部的效應所帶動，這當中有一部分買家是看中區域長線發展前景而來的，是目前市場當中還僅存的少數長線投資型買家。

內湖區同樣是受惠於內科穩定科技就業人口支撐，首季年增率達 35%，3月單月更繳出38%的亮麗成績單，這與北投區一樣都是屬｢高科技含金量」的市場吸引力。

二、｢蛋白急漲區」碰上政策緊箍咒交易失速

台北市第一季房市表現，南港區最為慘淡，交易量雖有339棟，但較去年同期重摔達44%，3月單月更是驚見69.6%的斷崖式衰退。

蘇金城分析，主因在於南港原就是地處蛋白區，先前房價漲幅又過快，在信用管制下，高總價豪宅產品交易動能近乎熄火。

蘇金城表示，4月進入房市旺季，剛性購屋需求轉強，加上央行第二屋｢微解封」效應，第二季台北房市可望逐漸從春暖花開，進入到一個｢春花結果期」。