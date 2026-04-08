租屋族福音...北市3族群生存指南更新 育兒家庭租金補助最多無上限

北市生活大不易，北市都發局今宣布推出「台北幸福租－民間租屋租金加碼補貼」新制，對於獲准中央「300億元擴大租金補貼專案」並在北市設籍者，加碼補助一般租屋市場租屋的單身青年每月千元、已婚青年家庭2500元，育兒家庭1000元則是視子女數，無上限。

都發局表示，考量青年在北市起步艱辛，設籍及租屋北市的未滿40歲「單身青年」族群不只中央每月租屋補貼3600元，市府每月再補貼1000元，共4600元，實質減輕租屋壓力。

至於45歲以下「已婚青年家庭」，北市府考量婚姻家庭的長期穩定需求，透過政策銜接，放寬北市婚姻家庭申請限制。不論結婚年數長短，獲得中央每月7500元租金補貼額度，北市每月加碼補貼2500元，共1萬元。育有0至12歲子女的「育兒家庭」，育有1名子女每月加碼補貼1000元，且補貼子女數無上限，讓多寶家庭在台北安居。

115年度「台北幸福租－民間租屋租金加碼補貼」即日起受理至明年3月31日。民眾可至「台北市租金補貼網」線上申辦，另欲採郵寄申辦者可至都發局南門辦公室或各區公所免費索取申請書，填妥後掛號郵寄至都發局南門辦公室。民眾也可至都發局南門辦公室現場辦理，但務必攜帶「身分證影本」以供核對。