兩利多加持 北市房仲公會蘇金城：第2季房市進入｢春花結果期」

在中東戰爭陰影籠罩下，第1季台北市房市出現｢乍暖還寒」的景況，即使交易量小幅成長，但個別行政區的表現，卻呈現極端的不對稱消長，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，央行｢微解封」效應及中東戰事可望漸近尾聲，預期第2季房市表現將逐步進入｢春花結果期」。

根據台北市地政局統計，2026年3月台北市建物買賣移轉棟數為2,414棟，僅較去年同期只微增加0.5%；第1季總交易量為6,089棟，雖超越2025年同期的5,856棟、小幅增長4%，但與過往房市榮景相比，仍處於低檔盤旋狀態。

蘇金城表示，每年的第1季屬房市傳統淡季，特別是一、二月間都會碰到農曆年節的淡季效應，今年228又有美國突襲伊朗的戰事及後續的地緣政治因素引發之信心面干擾，三月份及第1季的北市房市表現可說是｢乍暖還寒」，雖不滿意但也還可接受。

蘇金城指出，今年來房屋市場投機客已幾近銷聲匿跡，支撐大盤的僅剩剛性自住與部分長線置產客。3月單月微弱的0.5%年增率，多少反映出買賣雙方在價格上的拉鋸戰已接近白熱化。

蘇金城觀察第1季台北市各行政區表現，直言區域市場呈現「極端的不對稱消長」現象，特別是在蛋黃區、蛋白區走勢，區域分化差距明顯。

蘇金城分析，當前台北市蛋黃區｢真蛋黃」與｢高科技含金量」仍是票房保證。

在台北市12個行政區中，大安區第1季年增率達39.4%，3月單月交易量為270棟亦大幅成長27.9%。蘇金城認為，大安區具有台北市真蛋黃區無可動搖的地位，在當前全球地緣政治與通膨壓力下，大安區做為「蛋黃中的蛋黃」核心區地位，正展現出強大的抗跌與置產價值，更受到有實力資產族的青睞。

此外，北投區第1季移轉棟數高達620棟，較去年同期飆漲49%，已接近五成 ，居全市之冠。他指出，北投區無庸置疑是受惠於北投士林科技園區在輝達海外總部確定進駐的效應帶動，部分買家看中區域長線發展前景出手，也是目前市場中還僅存的少數長線投資型買家。

至於內湖區，他分析，同樣是受惠於內科穩定科技就業人口支撐，首季年增率達 35.4%，3月單月更繳出38.3%的亮麗成績單，這與北投區一樣都是屬｢高科技含金量」的市場吸引力。

蘇金城表示，至於｢蛋白區」則是碰上政策緊箍咒，出現交易失速；從台北市首季交易量來看，南港最慘淡，成交量雖有339棟，但較去年同期重摔達44.2%，3月單月更是驚見69.6%的斷崖式衰退。

蘇金城分析，南港買氣重挫主因區域原就是地處蛋白區，先前房價漲幅又過快，在第七波信用管制政策下，高總價豪宅產品交易動能近乎熄火。信義區首季年減28.7%，3月單月跌幅也達50.7%，同樣是受限於高單價與政策壓抑豪宅交易，成交動能嚴重受阻。

展望第2季度房市走勢，蘇金城表示，四月起進入房市旺季，剛性購屋需求一定會更加的強勁，加上央行第二屋｢微解封」效應三月還來不及反映，四月起應會全面發酵，更重要的是美國總統川普已正式宣布中東戰事在二到三星期內就將結束，地緣政治不確定因素消失，這些都有助於國內房市回穩，第2季台北市房市可望逐漸從春暖花開，進到｢春花結果期」。