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Netflix 免費「兒童樂園」App 預計28日全球上線 主打8歲以下兒童市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Netflix宣布，即將推出更加多元的學齡前幼兒及兒童節目、電影與遊戲相關產品「兒童樂園（Netflix Kids/Playground）」App，專為8歲以下孩童設計，整合精選動畫、電影與互動遊戲，強調「無廣告、免額外付費、免應用程式內購買」，可離線遊玩。該App已在部分地區上線，預計2026年4月28日全球推出，包含台灣。

Netflix目前也是兒童及學齡前節目主要收視平台，根據統計，2023至2025年間，觀看次數最高的四部節目及十大人氣榜中有六名均屬兒童類型，兒童內容也是Netflix 第二大熱門類別。

Netflix動畫影集暨兒童親子節目副總裁約翰德達里安 (John Derderian) 表示，Netflix打造一個精心策劃的空間，孩子可以在此盡情娛樂、積極參與並獲得啟發。除了看心愛的故事，還能走進故事與喜歡的角色互動。這裡結合了探索、學習與玩樂，無論是與漢克和《寶貝垃圾車》的夥伴再度展開冒險，或是與《粉紅豬小妹》一起做冰沙。

Netflix兒童樂園專為8歲以下的兒童設計，所有會員均可使用，無廣告、無App內購買，也免額外付費，讓孩子在安全無虞的環境盡情玩樂，家長也能放心支持。Netflix兒童樂園現已在美國、加拿大、英國、澳洲、菲律賓及紐西蘭上線，全球其他地區則於4月28 日推出。

只需將App下載至智慧型手機或平板電腦，登入Netflix帳號，即可暢玩推陳出新的遊戲。所有遊戲均可立即開始且支援離線模式。新產品中包括獨立的兒童專區，使用者僅提供適齡內容，可自行調整年齡分級設定，有影片封鎖功能供家長過濾不適的節目或電影，有使用者鎖定PIN碼避免孩子誤用成人使用者，保留觀影記錄與活動工具讓家長掌控孩子觀賞的內容。

Netflix

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