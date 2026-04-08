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華航下周四起調高燃油附加費漲幅7%起跳 航空貨運價再掀一波漲勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國際油價漲不停，航空運價漲幅擴大。記者黃仲明／攝影
國際油價漲不停，航空運價漲幅擴大。記者黃仲明／攝影

國際油價漲不停，航空運價漲幅擴大。華航（2610）昨（7）日通知物流業者，4月16日起再度調高航空貨運燃油附加費，長程線每公斤加收金額跳升至新台幣41元，漲幅約14%，亞洲區間航線每公斤加收新台幣14元，漲幅為7.7%。

市場認為，長榮航（2618）等指標業者可能跟進加收航空貨運燃油附加費的可能性大增，且漲勢在美伊戰事休止前，都不會暫停。

航空物流業者表示，供應鏈重組帶動多元運輸需求，在運力趨緊與成本上升背景下，航空公司已陸續宣布調整貨運的航空燃油附加費，空運價格呈現上行支撐力道，4月上旬的燃油附加費漲幅已在12%-18%區間，原本業界就預期4月中旬後還會再加收一次。

本周起，航空貨運美歐線原本每公斤加收新台幣32元增加為36元，較4月初的增幅約12%；亞洲區間線每公斤收11元，調漲為13元，增幅18%。

此前，部分外籍航空業者，歐美線的每公斤已經先加收40-48元，所以物流業者就預期，台灣航空業者會在4月16日後再增加燃油附加費。

航空業者指出，燃油是航空業最大的成本支出，也因為國際油價常受到各種國際因素影響，所以全球都有一套計算加收燃油附加費的機制，使用者一起付擔油價成本攀升的壓力已經是一種常規。尤其，航空貨運則是根據市場需求，受惠於半導體等高科技出貨需求旺，原本航空貨運需求就很緊俏，相關燃油成本有望完全轉嫁。

國內最大的航空物流業者中菲行（5609）分析，航空貨運市場變動非常大，不只是油價讓燃油附加費增加，近期中東地緣政治緊張升溫，推升波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險，為全球物流體系增添不確定性。

根據市場觀察及產業數據顯示，受荷莫茲海峽通行受限及潛在封鎖風險影響，亞洲主要海運樞紐港口壅塞情況已有升溫跡象，包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等地，均受到不同程度影響，航空貨運需求明顯攀升。

中菲行進一步指出，隨著能源價格走高與航空燃油成本上揚，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，帶動整體物流成本上升。

市場亦關注部分貨量改採海運或海空聯運的可能性，整體運輸交期與成本波動風險同步增加，此一變化亦反映供應鏈重組趨勢下，多元運輸模式需求持續提升。

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