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遠百在大陸最後據點將熄燈

聯合報／ 記者嚴雅芳林海／台北報導
位在重慶觀音橋商圈遠東城，大陸網路社群傳出將於4月底停業。圖／摘自google map
位在重慶觀音橋商圈遠東城，大陸網路社群傳出將於4月底停業。圖／摘自google map

遠東集團在中國大陸最後一個百貨據點即將熄燈。根據重慶大都會廣場太平洋百貨近日發出的「短期租賃合同」解除函，位於重慶遠東城商場內的租賃合約將提前於四月卅日解除，文件並載明商場將於當天營業結束後停止經營。這也意味著重慶遠東城將吹熄燈號，遠東集團未來在中國百貨的動向與布局引發關注。

對於重慶遠東城將結束營業，遠東ＳＯＧＯ昨天表示，「這是很自然的事，根據市場的狀況做個調整。大陸的情況現在比較不明確，希望在經營策略上做點調整，這家店暫時先結束經營」。

遠東ＳＯＧＯ指出，在大陸市場早已啟動轉型，朝向「多商模並進」的方向發展，十年前已經開始針對具有發展潛力的商業地產進行投資，像是在成都的天府廣場所投資的項目，目前不論是辦公室或是商業部分的出租率都不錯，每年有穩定的投報率，整體營運表現也相當成功。

對於大陸市場，遠東ＳＯＧＯ表示，仍持續保持審慎樂觀的態度，關注具潛力的發展機會，繼續尋找合適布局的點，未來在大陸市場經營模式上，將進一步擴大彈性，除了既有的經營方式，也考慮接受委託經營等模式，輸出在零售營運與管理上的成熟經驗，創造更多元的成長動能。

根據重慶大都會廣場太平洋百貨發文指出，重慶遠東城自二○二四年五月一日開業以來「一直艱難維持」，商場經營持續嚴重虧損，多數商戶也曾反映店鋪虧損，希望降租或提前解約。由於商場經營者與多數商戶皆處於虧損狀態，認為商場繼續營運「在現實面已無意義」，因此決定於今年四月卅日營業結束後停止商場經營，並同步提前解除場內租賃合約。

重慶遠東城結束營運後，代表遠東集團在中國大陸經營多年的百貨布局將暫告一段落。遠東集團過去曾透過太平洋百貨等體系深耕大陸市場，一度在多個城市設點，不過近年在大陸零售市場競爭加劇、實體百貨經營壓力升高，以及消費型態轉變等因素影響下，據點陸續收縮，如今最後一個商場也將停業。

觀察台資百貨業者目前在大陸市場的布局，新光三越近年營運重心聚焦於成都新光天地與蘇州新光天地兩大據點。新光三越董事長吳東昇先前表示，大陸市場營運已趨穩，未來將優先強化台灣布局，但若有合適機會仍不排除拓點。

至於另一家台資百貨業者大洋百貨，截至去年底在大陸仍有十四家百貨據點，主要分布於華東、華中與華南三大片區，橫跨九個城市，並以上海為總部，營運重心則落在武漢與福州。整體來看，台資百貨業者目前在大陸市場多已轉向聚焦重點城市與既有據點經營。

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