遠東集團大陸重慶店 4月底歇業

遠東集團在中國大陸最後一個百貨，將吹熄燈號。遠東集團旗下位於大陸重慶的「遠東城」百貨，傳出將於4月底歇業，遠東集團昨（7）日證實此事，並強調重新評估大陸市場，擬調整後再出發。

根據重慶大都會廣場太平洋百貨近日發出的《短期租賃合同》解除函，位於重慶遠東城商場內的租賃合約將提前於今年4月30日解除，文件並明載商場將於當日營業結束後停止經營。

對此，遠東集團表示，此為依市場狀況進行的調整，大陸市場目前仍存在不確定性，因此在經營策略上做出調整，該店暫時結束營運。不過，該集團不會放棄大陸的百貨市場。

同時，遠東集團在大陸市場已啟動轉型，朝多元商業模式發展，並於約十年前開始布局具發展潛力的商業地產投資，例如成都天府廣場相關案場，目前辦公與商業空間出租表現穩定。