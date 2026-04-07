冠德建設深耕台中 崇德大道「冠德崇德綻」落成登場

隨著台中房市重心移往北屯，崇德商圈憑藉成熟的生活機能與優渥地段，成為中台灣菁英族群的首選。長期深耕全台精華區的上市建商冠德建設（2520），近期於崇德路二段核心推出指標大案「冠德崇德綻」，憑藉「先建後售」模式與強大的營造實力，在市場缺工、工期普遍延後的波動期，引發高度關注。

負責銷售該案的執行協理黃瑄履表示，在目前的房市環境中，品牌力與成屋的真實感，已成為推動高資產客層決策的關鍵臨門一腳。

觀察冠德建設在台中的戰略佈局，不難發現其對精華地軸的精準眼光。早年冠德即與豪宅指標龍寶建設強強聯手，在七期打造出「冠德誠臻邸」與「冠德謙臻邸」等高品質名宅，建立極佳的豪宅品牌口碑。

近年則進一步深耕軌道經濟，從台中首座捷運共構宅G8「冠德文心綻」，到接連取得G5、G9-1等聯開案，冠德儼然成為台中「軌道生活圈」的領航者。

而此次「冠德崇德綻」選址於北屯最繁華的崇德路二段，承襲過往與頂尖團隊合作的精湛造詣，再次展現其作為前瞻建築實踐者的品牌高度，為台中打造兼具人文底蘊與國際視野的宜居地標。

「冠德崇德綻」的施工品質，源於冠德建設與旗下上市大廠根基營造的協作。根基營造（2546）將承攬大型公共工程與高科技廠房的嚴謹標準導入住宅，透過BIM系統進行全生命週期管理，從 3D模擬施工路徑到精準材料預算，減少浪費並落實科學減碳。

黃瑄履指出，工地現場更結合AI智慧監控與科技防災系統，即時掌握結構數據與施作進度，將看不見的細節數位化。這座建築不只是居住空間，更是結合智慧科技與營造硬實力的結晶，為注重居住安全的家庭，提供最踏實的品質背書。

「冠德崇德綻」基地面積約968坪，規劃地上24層、地下4層地標建築。產品設定為三房39坪與四房44~59坪，精準對位換屋族群與高端首購需求。建築設計以「ESG．候選黃金級綠建築」為藍圖，在垂直空間中置入大量綠意，複層露台與宜居陽台的交錯配置，使建築本身化作崇德大道上的一棵永生樹。

此外，社區規劃700坪公設會館，內部特別設計47米縱深的大氣門廳與三水道室內溫水泳池、健身房、高爾夫球室、圖書館、遊戲室等公設規劃，讓住戶在熱鬧的市中心，也同時私人領域的隱逸與自在。

黃瑄履進一步分析，「冠德崇德綻」採用先建後售模式，對消費者來說是極具誠意的品質承諾。他說：「成屋銷售展現開發商對營造品質的絕對信心，讓購屋者走進即將落成的現場，能直接感受房間格局、採光和實際景觀，體會精準工法下的空間細節。」

這種「所見即所得」的安心價值，對於追求效率與高品質的科技業菁英與換屋族來說，具有不可取代的優勢。

台中開發重心這幾年明顯向北移動，而北屯崇德路一帶，就是這波漲勢的核心。隨著漢神洲際購物廣場、台中巨蛋等重大建設陸續到位，崇德商圈不再只是好逛、好買而已，這裡已成為各家國際連鎖餐飲和精品旗艦爭相卡位的「台中一線戰場」。

黃瑄履表示，冠德建設以「冠德崇德綻」作為深耕台中的全新力作，憑藉北部龍頭建商的規劃實力，搭配根基營造的專業技術，在崇德大道上譜寫出一段屬於永續建築的新篇章。對追求居住品質與品牌價值的消費者而言，這座即將落成的地標建物，將是入主崇德核心的最佳契機。

「冠德崇德綻」規劃室內三水道溫水泳池，在熱鬧市中心擁抱最純粹的安寧。業者提供

「冠德崇德綻」緊鄰捷運文心崇德站，坐擁十字路網核心，盡享全方位生活機能。業者提供