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油電車...今年主打星

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

油價大漲，傷了許多人的荷包，卻有效推動電動化車的需求。電動化車包含純電車與電動車與油電混合車，油電車在車廠節能減碳的競爭中，歐系車廠力推純電車，日系品牌則以油電車為主，不過業界認為油電車有機會成為今年的主軸。

和泰車（2207）今年RAV4大改款，油電車全面取代汽油車款，也確立豐田體系對油電車的策略發展，去年和泰車旗下的油電車占整體銷售31%，今年預估可以達到40%，若含電動車，上述數字分別為40%及49%，已直指五成。

本田汽車今年導入CR-V e:HEV電油動力車款，並在導入後，HONDA將成為全車系皆提供「以電為主、燃油為輔」的e:HEV電油動力系統選擇的首選品牌，成為另一家全面採行油電混和動力的車廠。

南陽實業也宣布今年現代汽車將增加導入油電混合動力的車款。不過南陽實業採取多元動力的策略，同步推電動車、汽油車與油電車，依據不同的需求選擇不同的產品。

特斯拉今年第1季的銷售表現驚人，歐系車廠對於純電車的推動相對積極。台灣賓士在CLA發表大改款時，除了較改款前一口氣降價約20萬元之外，汽油車與純電車幾乎相同售價（汽油車款扣除貨物稅減徵5萬元的優惠後與電動車相同售價），以同樣的售價供消費者選擇。

豐田 RAV4 電動車

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