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特斯拉搶市…推油轉電補貼 和泰車、南陽也出招促銷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
特斯拉。（路透）
特斯拉。（路透）

特斯拉瞄準油價大漲風潮，罕見連發祭出「促銷」策略，電動車大戰一觸即發。國際油價飆升，特斯拉（TESLA）台灣昨（7）日首次推出油轉電換購補貼，此外，和泰車（2207）、南陽等業者也將接招，擴大搶市促銷電動車內容方案。

特斯拉此番出招，被視為趁著油價高漲，擴大搶攻市占版圖的起手式。業內關注，裕隆集團、BMW甚至保時捷是否跟進，預期本季起電動車市場戰火將愈燒愈旺。

特斯拉3月在台交付5,421輛新車，不僅拿下進口車全品牌銷售冠軍，也居電動車市場龍頭，在台電動車市占率衝上77.5%。其中，Model Y單月交付4,540輛，更一舉登上台灣全車種新車銷售冠軍，掛牌數領先第二名車款逾千輛，展現強大市場號召力。若從全年來看，Model Y去年在台掛牌13,384輛，單一車款即占全台純電車市場逾45%，穩坐電動車銷售王。

在銷售氣勢強勁下，特斯拉趁油價大漲之際主動加碼搶市。近日除開放Model Y全車系黑化版本下訂，增添產品新鮮感外，更首度針對第2季新購及油車換購車主，推出「不限品牌換購TESLA均享3萬元加碼補貼」，並同步祭出Model 3、Model Y全車系零頭款入主，以及Model 3指定車款0.99%低利方案。

面對特斯拉率先開火，傳統車廠也已開始接招。南陽現代認為，高油價對油電車銷售助益顯著，旗下Tucson L油電車除原有最高10萬元政府補助外，本月再加碼提供價值10萬元優惠，涵蓋零利率與配備等方案，後續還將擴及更多油電車款，擺明要搶攻高油價下的換車商機。

和泰車則從更全面的電動化布局迎戰。隨今年TOYOTA大量導入油電車款，電動化比重可望再升。

TOYOTA本月針對Urban Cruiser、bZ4X祭出六個月免費充電，LEXUS則針對前100台ES 500e車主提供一年不限里程免費充電，以降低使用門檻強化搶單力道。

市場 TOYOTA BMW

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