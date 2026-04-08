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味丹176億喊賣北士科土地 T12兩筆地緊鄰輝達總部

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
味丹集團位於北士科T12的90、91地號4,194坪地、88地號1,676坪地，正式公開銷售。戴德梁行／提供
味丹集團位於北士科T12的90、91地號4,194坪地、88地號1,676坪地，正式公開銷售。戴德梁行／提供

AI產業拉動，味丹集團位於北士科T12街廓的90、91地號4,194坪地、88地號1,676坪地正式銷售，兩案合計開價約176億元，據悉，已吸引壽險、科技等指標業者關注。

負責銷售作業的戴德梁行昨（7）日表示，兩大案總銷估176億元，不僅鄰近輝達海外總部，且是碩果僅存完整街廓和雙面臨路角地，兩大案將成為今年指標性大型土地交易案。

原做為輝達海外總部「預備方案」的T12街廓，如今街廓中的大地主味丹集團拍板在輝達確定進駐後、將兩塊土地拿到市場銷售；獨家代理銷售的戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達昨日表示，兩塊土地採議價銷售，已吸引「雙位數」的科技業、壽險業客戶評估中。

據悉，兩塊土地為味丹集團楊家透過旗下豐樂地產持有，兩塊土地合計面積達5,870坪；戴德梁行資本市場部董事陳威霖指出，以每坪開價300萬元估算，兩塊地身價上看176億元，若順利進駐，買家將和輝達做鄰居。

今年2月，輝達總部以每坪104萬元、總價122億元權利金取得北士科重劃區T17T18土地11,767坪（約3.89公頃），擁有該地50年地上權、20年續約權；對照味丹集團兩塊所有權土地、以每坪300萬元喊賣，若買方要買4,194坪大基地土地，在當前銀行緊縮不動產放款，購地貸款一口氣要先拿出六成資金75.5億元，若買基地相對小一點的1,676坪地也要拿出自有資金約30.17億元來看，該交易同時考驗買方口袋深度，以及對土地未來性的能見度。

陳威霖指出，離輝達最近的新洲美段90、91地號土地面積高達4,194坪、擁有完整街廓，相當適合做為企業旗艦總部，總價估約125.82億元。而新洲美段88地號面積也有1,676坪，為雙面臨路角地，總價約50.28億元，目前租給建商暫做接待中心使用，做為企業總部也相當適合，兩大土地銷售案將成為今年指標性大型土地交易案。

戴德梁行估價及顧問服務部協理李易璇表示，兩塊土地對於泛AI產業相當有吸引力，尤其目前科技業設立企業總部的關鍵條件，就是「人才」考量。

李易璇指出，對當前AI相關企業來說，利潤不是重點，企業要維持高競爭力、「人才」才是關鍵。要留下好人才，小朋友是重點，天母因有美國學校、歐洲學校等良好教育資源，對高端人才是一大吸引，也會是企業主考量總部位置的關鍵。

陳威霖指出，除了高科技業外，壽險業也是積極評估的重要買方，但因壽險業者需評估整體投資報酬率，因此各家都還在準備當中。

重劃區 T18 T17

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