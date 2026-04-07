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讓家變得不一樣！順天建設攜手幾米團隊 把童話帶進社區

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
《樹貓與園丁》搶先在順天夢島接待會館亮相，成為民眾拍照打卡熱點。記者宋健生／攝影
《樹貓與園丁》搶先在順天夢島接待會館亮相，成為民眾拍照打卡熱點。記者宋健生／攝影

「在生活的日常裡，如果有一點點想像與溫柔，家的樣子，或許就會變得不一樣！」順天建設（5525）此次攜手幾米團隊，將經典繪本中的場景，轉化為結合景觀的公共藝術，並率先導入「順天NEVERLAND夢．島」社區空間，讓藝術不再只是展覽中的片刻停留，而是「陪伴」生活的日常風景。

幾米的作品，以細膩的情感與富有想像力的畫面著稱，陪伴無數讀者走過不同的人生階段。其經典作品《向左走．向右走》已被翻譯成多種語言，並改編為電影與音樂劇，持續在世界各地被閱讀與感受。

這樣溫柔而深刻的創作，也多次走出書頁，成為城市的公共藝術，與人們的生活產生連結。

而這一次，這份來自繪本的想像，被帶進了更貼近生活的地方-「家」。

順天建設長期關注居住空間與生活品質的關係，認為「家」不只是居住的場域，更是情感累積與成長發生的地方。透過藝術的導入，讓孩子在日常中自然接觸美感與故事，也讓大人在生活之中重新感受溫柔與想像。

順天建設表示，幾米的繪本創作總能一再引起讀者、觀眾的驚呼與微笑，即使畫作沒有過多的說明文字，彷彿都能聽到「我懂你，你懂我」的內心獨白。就是這份「回歸本心」的溫暖力量，與順天建設打造童夢之島的初衷相契合。

此次受順天建設的跨界邀請，不僅促成幾米公共藝術作品首度現身台中，更是首次走進私宅場域。此舉展現了順天品牌對居住質感與文化內涵的堅持，以及對全齡居住者的需求同等重視，透過藝術融合社區，更讓下一代的美學視野與胸襟，從生活細節中就自然扎根、萌芽。

呼應「順天NEVERLAND夢．島」親子共享的奇幻構想，團隊將重現繪本《幸福貓泡泡》與《頭碰頭說說話》經典場景，打造屬於孩子的夢想天地。

其中，《樹貓與園丁》以溫柔姿態呈現理解與包容，提醒人們在追求完美之際，仍保有好奇與柔軟；《大鳥與男孩》傳達父母的叮嚀與祝福，鼓勵孩子懷抱愛與勇氣，去探索世界。

而《胡蘿蔔與女孩》則是訴說著生活溫度與自我欣賞的力量，提醒我們：看見自身的美好，就是一種幸福。

為了讓市民搶先感受幾米團隊最新力作的療癒魅力，大型藝術裝置《樹貓與園丁》已率先於「順天NEVERLAND夢．島」接待會館對外曝光，吸引不少粉絲前往打卡。

未來，這些躍出繪本的溫暖角色，也將正式進駐社區，與建築景觀完美結合，成為陪伴住戶的日常風景。業界表示，這股自私宅向外發散的藝術量能，不僅悄悄豐富台中的城市表情，更為地方持續厚植深厚的文化軟實力。

幾米公共藝術團隊創作的《樹貓與園丁》藝術裝置，將會收藏在順天夢島社區中。記者宋健生／攝影
幾米公共藝術團隊創作的《樹貓與園丁》藝術裝置，將會收藏在順天夢島社區中。記者宋健生／攝影

幾米

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