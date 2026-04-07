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「台中科技廊道2.0」6,000名就業人口 帶動強勁居住需求

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
矽品精密積極提升產能，將新增至少5,000名新員工。記者宋健生／攝影
矽品精密積極提升產能，將新增至少5,000名新員工。記者宋健生／攝影

產業園區發威！不只中科二期建廠如火如荼，北台中后里、大雅、潭子沿線新廠更是投資頻傳，串聯出「台中科技廊道2.0」超過6,000名新就業人口的強勁居住需求。市調顯示，鄰近的「北屯機捷特區」憑藉交通便捷、機能成熟吸引大量人口移入，其中稀有的三房產品更是新貴家庭購屋「一次到位」的最佳選擇。

根據最新市調資料顯示，后里、大雅、潭子沿線產業園區的新投資案接二連三，今年2月完工啟用的「潭子聚興產業園區」，確定進駐22家企業，預估年產值50億元、超過1,100個就業機會。

此外，日月光投控旗下的矽品精密積極提升產能，去年潭科新廠啟用，請到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳共同揭牌；矽品后科廠則是計劃在今年第4季試產。因應新廠需求，矽品已宣布招募至少5,000名新員工。

不僅如此，全球第二大自行車高階零件廠商-速聯（SRAM）集團，在潭子投資逾百億元的生產基地與研發中心將於今年啟用，占地3.2萬坪的園區將是區域指標企業，其就業員工數無疑成為當地經濟體一大支撐。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，國道四號豐潭段通車後，大幅縮減后里與北屯之間的交通時間，園區的科技就業族群不再拘泥於「就近上班」，反倒以家庭採買、子女就學等區域機能為置產優先考量。

其中，「北屯機捷特區」位居74環快速道、國道一、國道四、捷運、鐵路等眾多交通網絡環繞，是經常「島內遊牧」的科技貴族最佳定居處，具備南來北往便利性，又可兼顧家庭成員市區通勤可及性，遠途、近程一次到位。

距離「聚興產業園區」車程7分鐘的「大城吾界」，位於北屯機捷的繁華綠心，近鄰好市多、敦富商場、捷運總站等豐富機能，卻得天獨厚擁有區內絕版倒數的山景河岸景觀。

社區規劃雙塔建築，留設四面景觀與採光、通風；並規劃尊榮大器的迎賓迴車道、三進式入口門廳，安全、便捷、尊榮質感一次到位。

本案規劃為純住宅的大三房社區，主力坪數37至40坪，為講究生活品質、不願將就的頂客族與家庭客層，打造寬裕從容的生活尺度。無論是擺放75吋沉浸式影音螢幕的客廳空間、配置六人長餐桌的餐廳，或是規劃獨立書房、工程製圖桌、鋼琴角落，都能適得其所。

全案總戶數為190戶，屬於中型社區規模，單層配置2部電梯、服務4至6戶，兼顧居住品質與使用便利，提供購屋族以相對合理總價入主大三房產品，享受一步到位生活。

主打38至49坪均質3至4房格局的「漢宇雲衍」，位於南興路、敦富八街口，總戶數294戶，成交單價站穩6字頭以上，切入換屋型買家。

此外，位於潭子弘富重劃區的「睿嚮大涵」，車程時間約8至11分鐘，略比機捷特區多一些。該案挾寶璽建設子公司品牌效應，房價一路從3字頭衝上最高每坪46萬元，規劃36至42坪純三房產品。

「潭子聚興產業園區」進駐22家企業、超過1,100個就業機會。記者宋健生／攝影
「潭子聚興產業園區」進駐22家企業、超過1,100個就業機會。記者宋健生／攝影

全球第二大自行車高階零件商速聯集團，投資逾百億元的生產研發中心即將啟用。記者宋健生／攝影
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