智慧經營／蔡司台灣總經理蔡慧 培育人才 跳脫舒適圈

蔡司（ZEISS）台灣新任總經理蔡慧（Henry Cai），他分享在職場從專業技術人才，一路轉型跨入管理職的心路歷程，就是：「Don't stay in your comfort zone for too long （不要在舒適圈太久）」。而經理人首要任務是培育人才，他認為，掌握授權時機，是成敗的關鍵要素。

技術團隊 明確分工

德國光學技術領導廠商蔡司，看好台灣在先進製程、先進封裝、智慧製造與精準醫療等領域的重要性持續提升，將台灣定位為推動技術落地與跨域整合的重要節點，2026年宣布由顯微鏡解決方案負責人蔡慧升任蔡司台灣總經理，全面負責台灣市場營運及策略發展。

蔡慧專精於半導體領域，曾任蔡司亞太區顯微鏡客戶中心負責人，於顯微鏡事業體累積超過15年經驗，長期深耕半導體與科研市場。

蔡慧於2022年加入蔡司台灣後，作為蔡司台灣半導體業務的主要推手之一，領導事業部導入專業經理人思維，以分工明確的組織結構，專精的技術團隊打造適應台灣的先進半導體文化組織，三年內帶領顯微鏡業務團隊，業績成長超過200%。

工程師出身的蔡慧，進入管理職是先負責蔡司亞太區的實驗室。從中，蔡慧體會到：凡事不能自己攬下來做。他認為管理者要能授權，培養人才是最重要的工作，絕不是任何事都自己做。

「不是空喊授權，就能成為一個好的經理人」，蔡慧強調，放權的時機也很重要。放得太早，員工會有被遺棄感，反而因為揠苗助長害了他。但若是放權過晚，則會讓成長機會相對變少。

蔡慧坦言，他自己也大約花了半年到一年的時間，才逐漸掌握其中的訣竅。在一開始管理亞太區實驗室時，蔡慧帶領的是技術人員，對技術出身的他相對容易。這期間的學習曲線相對短些，後來帶領整個事業群後，得涉及商務，是不同的挑戰。

適才適所 拓展視野

如何把人擺在對的位置上？蔡慧說，有時的確需要琢磨一下。而他不論在哪個再忙碌的職位上，也都要花時間與員工多溝通，以了解其心裡動向。他說，萬一交付任務後，有人能力不足以承擔卻仍然「死扛」。等到時間到了，任務無法完成，事情就大條了。

蔡慧常和同仁講：「Don't stay in your comfort zone for too long（不要在舒適圈太久）」。因為人性往往容易自我感覺良好，不妨跳脫出慣性，拓展視野後，也許會有更好的解方。

在蔡慧領導下，蔡司未來將持續深化「Taiwan to Global」策略，將台灣在半導體、生技製藥、精密製造與光學科技領域具備世界級的產業實力與創新能量，結合蔡司全球光學與量測技術優勢，攜手產業與學研機構推動創新，並將在地技術與解決方案帶向國際市場。