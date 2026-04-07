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法律頻道／新創公司設計 看懂資金邏輯

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）

在討論新創募資時，創辦人往往把所有投資人視為同一類資金來源：只要拿到投資，公司就能成長。但從投資人的角度來看，不同資金背後的決策邏輯完全不同。首先要理解的是，財務型創投（VC）與企業創投（CVC）以及政府資金，其本質目標並不相同。

財務型創投的核心任務，是為基金投資人創造資本獲利。對這類投資人而言，最重要的問題不是公司現在是否賺錢，而是未來是否有人願意以更高估值接手投資，最終能否出場獲利？因此，在評估新創時通常會關注三個核心問題：這家公司能否快速規模化？能否被下一輪投資人順利接手？是否具備清楚的退出路徑？例如併購或上市。

企業創投背後通常是大型企業，其投資決策必須回應母公司的長期策略。例如技術補強、供應鏈整合或新市場布局。因此，更在意的是「策略適配度」。

在某些情況下，企業創投甚至未必樂見被投資公司持續對外募資，因為可能會影響母公司的策略控制或供應鏈競爭。因此「控制」是企業創投的重點，「獲利」則居其次。

政府資金的角色又與前兩者不同，其投資判斷往往帶有政策目的，例如推動特定產業發展、降低新技術的早期風險，或創造示範效果。因此在評估投資時，政府資金通常更重視產業方向、風險控制與公共資源使用的合理性，而非單一公司的資本回報。換言之，政策型資金關心的是整體產業結構的發展，而不是某一家公司能否成為獨角獸。

這三種資金在各自的制度邏輯下都具有合理性，但當它們同時存在於同一個市場時，往往會對新創公司的早期設計產生影響。

以台灣為例，新創早期取得的資金相當大比例來自企業創投與政府相關資金，而非純財務型創投。於是許多台灣新創公司在成立初期，會自然地朝這些資金的偏好調整自己的結構。

例如公司架構偏向本地市場、股權集中以利快速決策、智慧財產權與大型企業或研究機構綁定、商業模式優先回應特定公司需求，營運目標則著重於盡快產生現金流。

這些安排在台灣早期市場中，確實有助於取得第一筆資金。然而，當公司結構完全為了符合某一類資金的評估標準而設計時，通常在無意間降低其他資本的接受度。

例如財務型創投會高度重視公司是否具備清楚的股權結構、可轉移的智慧財產權，以及能承接下一輪投資的治理架構。

如果公司在早期就出現股權過度分散、IP綁定特定企業或研究機構、缺乏標準化投資工具等情況，即使技術本身有潛力，投資人也可能因為流通機會過低、重構成本過高而選擇直接放棄評估。

同樣的問題也會影響未來的併購機會。當關鍵技術或商業合作被長期合約綁定在特定企業時，潛在買方即使對公司感興趣，也很難完成交易。對重視退出機制的投資人而言，這類預設結構往往意味著未來退出選項受到限制。

因此，對新創而言，理解不同資本來源的本質差異，其實不只是募資策略問題，而是「公司設計問題」。公司架構、股權安排、智慧財產權配置與治理機制，都是資本市場用來判斷風險的重要訊號。

從投資人的角度來看，新創最常見的問題並不是產品不夠好，而是公司在成立初期只看見了一個資本市場。當所有結構都為了通過當下的資金篩選而設計時，未來其他市場的門可能已經悄悄關上。

理解投資資金的不同邏輯，並在公司成立之初就為未來保留選項，是新創能兼容不同資本市場，持續前進的關鍵。

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