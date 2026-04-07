古書今贏／慧眼洞察 尊重專業

組織決策建立在部屬辯不過自己，最終的風險和損失，將由領導者承擔。

《韓非子．外儲說左上》虞慶蓋新房，質疑施工進度；工頭解釋：「新木材剛到，必須多放幾天，讓木材完全乾燥變直；直接安裝加上濕重的塗料，日子一久梁柱便變形，整棟房子就完了。」虞慶強詞奪理：「只要房子蓋好，木材自然變乾，塗料日久變更輕，絕對沒問題。」工頭無奈只能照辦，房子蓋好沒多久果然倒了。

領導統御常見的缺點：任憑己見過度自信，將權力當作判斷的依據，一旦專業被壓制，做出非理性決策，往往事與願違，找對人做對事，遠比無端干預更有效率；這是因為好的管理人才，具備專知技術，自會受人之託忠人之事，只要在選任時，留意下列四項特質：

慧眼洞察：嘗試拋出相關議題，探詢對方在遭遇複雜情況時，能否快速反應，以慧眼辨別真偽，指出問題結構核心，從容進行拆解，讓決策建立在可行的基礎上。

謙遜堅定：人格特質平易正直，能整合「異見」而非折衷妥協或恃才傲物，願意承認不足，對交辦事項，不迎合取巧，以最簡潔清楚方式，引領成員理解達成目標。

慎謀智勇：對情勢發展條分縷析，串聯「人、事、物、時、法」，能穩定軍心化解潛伏禍患，不畏苦怕難或短視利益走偏。

真誠無私：性情熱誠積極，善於啟發鼓勵部屬，總在關鍵伸出援手，絕不袖手旁觀，事敗又推得一乾二淨。

領導者要有「專業邊界」觀念，重視適任、適派、適調，無論詢問、派任，避免「隨口問」、「隨口叫」，以免人員臨命亂做，增加不必要負荷，變成事權混淆無功。任何決策勿本末倒置，只以成本做唯一考量，授命委託執行重要事務，更須查驗執行者實力，期望才不會落空。

《郁離子．知止》中：越王的船匠中有一名特別出色，享有上等待遇，原本是對人才的肯定，船匠受到鼓勵，可能想表現或報答越王，竟然表示自己也精於駕駛戰船，越王於是派他駕駛戰船。周敬王24年（西元前496年）5月，越、吳在雋李交戰，該名船匠奉命駕船出戰，沒想到在太湖遇上強風翻船溺死，越國雖然僥倖獲勝（吳王闔閭腳趾中箭，疑似感染破傷風駕崩），假設越王當時正在那艘船上，歷史恐怕要跟著改寫。

《史記．越王勾踐世家》記載：吳越恩仇糾纏數十年後，以越滅吳國結束，越國范蠡選擇歸隱，在齊國寫信勸文種急流勇退，文種看了稱病不上朝，遭到小人進讒，被越王賜死，最終以悲劇收場。

組織出現無私奉獻的專才何其幸運，領導者的高度格局，決定人才去留，善待非為美名，始敬終愛明聽大器，才算不負人心。