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量子思惟／量子領導 促進組織高頻共振

經濟日報／ 李慶芳、鐘志明（國立雲林科技大學企管系教授、國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

在高度不確定與快速變動的時代中，組織要持續成長永續經營，已不僅依賴制度與流程的優化，更需要一種能夠引領人心、整合能量的領導方式。

借鑑於量子力學吸引力法則，萬物皆振動，具有相同頻率的能量場會產生相吸與共鳴的特性。量子領導強調一切皆為能量與頻率的流動，領導者若能有意識地進行調頻，便能讓個體與組織進入更高層次的共振狀態，進而產生協同效應。

反之，若出現領導者不知道部屬在想什麼，部屬也猜不透領導者想法的情景，整個組織便如同身陷十里濃霧當中，試問如何成事？最離譜的是當下屬不信任上官，而上官則處處提防下屬，上下彼此相互猜忌，可以想見這種組織必然毫無向心力可言，更遑論會有好的績效或永續發展。

因此，領導者必須努力將自己與組織成員的頻率調整成一致，方能極大化能量的發揮，此舉對於組織領導而言至關重要。本文提出量子領導的三式調頻，作為促進組織高頻共振的關鍵途徑。

第一式、意識的調頻

意識是所有行動與結果的源頭，領導者的內在信念與價值觀，會在無形中影響整個組織的氛圍與方向。領導者若能將自我意識轉變為信任、開放與創造的頻率，組織成員便更容易產生合作與創新的動能。

例如，領導者將失敗視為學習的過程，而非僅是責任的歸咎；將員工視為具有潛能的夥伴，而非只是被監控的對象。

第二式、情緒的調頻

如果說意識是源頭，那麼情緒就是流動的能量場。領導者的情緒有放大效應，一句話、一個表情，甚至一種未說出口的態度，都會在團隊中擴散。而組織中的情緒氛圍，往往比制度更直接地影響人們的投入程度與創造力。

例如，領導者創造開放的對話空間，讓成員能安全地表達感受，並透過引導的方式，將情緒轉化成為建設性的力量。

第三式、行動的調頻

意識與情緒若沒有轉化為行動，便無法真正改變現實。行動的調頻，強調「一致性」與「對齊」。當領導者透過以身作則的決策與行為，便能夠反映出自身的意識與價值觀，讓組織成員感受到真實與可信，從而願意跟隨其後。

例如，重視合作，建立跨部門協作的機制，而非讓各單位彼此惡性競爭；在績效評估中，納入嘗試與學習的指標，而非只看短期的績效成果。

量子領導的核心，在於理解人與組織皆為能量與頻率的交織體。透過意識的調頻，領導者能夠重塑方向與信念；透過情緒的調頻，能夠建立連結與安全的場域；透過行動的調頻，則將一切轉化為具體成果。三者相互作用，形成一個持續提升的循環，使組織進入高頻共振的狀態。

新世代領導者可透過量子領導的思惟，貫徹「理念一致、目標一致、行動一致」，才能上下一心，讓組織保持動態的高頻運作，避免陷入制度與流程的僵化制約。在這樣的狀態下，組織的個體不僅能夠發揮潛能，整體也能展現出超越總和的力量，讓組織邁向更具創造力與生命力的未來。畢竟雞同鴨講是無法產生共鳴，唯有同頻才能共振。

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