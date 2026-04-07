期待房價崩盤？戴德梁行楊長達：市場很健康 會跌的只有蛋殼區

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達7日在戴德梁行首季商用不動產季報記者會中表示，自2020年12月央行實施選擇性信用管制措施以來，最新本國銀行購置住宅貸款的逾放比率僅0.08%，也就是銀行放出1萬件貸款、只有8件收不回來，這是相當健康的市場。

楊長達指出，不少人預期房價要崩盤，但銀行逾放比率僅0.08%，房價要崩盤不太可能。至於不少民眾期待房價下跌，他認為「受到影響的只有蛋殼區」；也就是蛋殼區才會有明顯跌勢，但也不能稱為「跌」，只能算是「回到正常空間」。

對於近期中東戰事恐讓全球通膨再起，楊長達指出，當前通膨的壓力可以從消費者物價指數、營造工程物價指數來觀察。

他分析，以2016年為基期100來看，2026年3月消費者物價指數達115.7是高的。不僅如此，同時間營造工程物價指數也達139.59，建築工程類指數達137.59，顯示不論物價、成本都在上升，通膨壓力持續往上。

楊長達指出，薪資指數不僅比物料（建築工程類指數137.59）來得高，更比營造總指數139.59還高；整體來看，就算中東戰事在10天內結束，過去一段時間因石油上漲，導致運費、運價上升，所產生的通貨膨脹至少還需要半年以上的時間調節。認為接下來通膨會繼續，因此房地產保值需求買盤仍在，房價回跌空間有限。

楊長達強調，如果國內經濟無法支撐通膨，恐慌性殺盤有可能出現；也就是說，通膨一發生、利率往上走，貸款族每個月償還房貸本金、利息成本就會提高、壓力增加，若房貸族此時還不出房貸，產生違約狀況且連環爆，房價當然就會崩盤。

不過楊長達表示，目前台灣的經濟實力支撐通膨沒有問題，抗通膨的能力是高的；亦即「只要利率不是跳躍式成長」，出現利率直接從3%跳到6%，他認為以台灣目前經濟成長力來看，台灣度過通膨沒問題。