跟輝達做鄰居…味丹集團近6,000坪兩塊土地喊賣 身價破175億元

看好AI需求，味丹集團位於台北市北投士林科技園區（北士科重劃區）的T12街廓內的90、91地號4,194坪地、88地號1,676坪地，正式公開銷售；負責銷售作業的戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達7日表示，兩大案總銷估破175億元，每坪開價300萬元，兩案將是今年指標性大型土地交易案。

原做為輝達（NVIDIA）海外總部「預備方案」的T12街廓，如今街廓中的大地主味丹集團決議在輝達拍板進駐後，將兩塊土地拿到市場銷售；戴德梁行資本市場部董事陳威霖表示，兩塊土地採議價、非公開標售，將是市場矚目焦點。

據悉，兩塊土地為味丹集團楊家透過旗下豐樂地產持有，並委有戴德梁行獨家代理銷售，兩塊地合計達5,870坪，以每坪開價300萬元估算，兩塊地身價上看176億元，若順利買下，買家將和輝達做鄰居。

陳威霖指出，其中離輝達最近的新洲美段90、91地號土地面積高達4,194坪、擁有完整街廓，相當適合做為企業旗艦總部，而新洲美段88地號面積也有1,676坪，為雙面臨路角地，目前租給建商暫做接待中心使用，做為企業總部也相當適合，兩大土地銷售案已各吸引「雙位數」科技業、壽險業客戶評估中。

戴德梁行估價及顧問服務部協理李易璇表示，新洲美段90、91地號約近4,200坪土地，地目為科專用地，容積率為300%，對於泛AI產業相當有吸引力，尤其目前科技業對總部位置的關鍵條件之一，就是考量「人才」。

李易璇指出，企業主目前最大考量是「人才競爭」，要留下好人才，小朋友是關鍵，天母因有美國學校、歐洲學校等良好教育資源，對人才是一大吸引，也會是企業主考量總部位置的關鍵；而對當前AI相關企業來說，利潤不是重點，企業要維持高競爭力「人才」才是關鍵。

陳威霖指出，除了高科技業外，壽險業也是積極評估的重要買方，但因壽險業者需評估整體投資報酬率，因此各家都還在準備當中。