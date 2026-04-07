老屋拆下來不再是垃圾 環境部推「循環之城」讓建材重生

環境部7日展示「環保心舞臺－循環之城」裝置藝術，傳達「建材也能重生」的核心理念。部長彭啓明指出，全台屋齡30年以上的老舊建築已超過550萬戶，未來拆除產生的大量建材與工業廢棄物，不應再被視為一次性垃圾，而是可再利用的資源，透過循環機制重新投入新建築，讓城市朝「循環之城」邁進，尤其雙北老舊建築密集，未來無論都市更新或拆除作業，若能導入更好的循環利用方式，將可有效減少廢棄物產生。

彭啓明說明，所謂循環經濟，就是讓建築物拆除後的材料「再生再利用」，而非直接成為廢棄物，透過「循環之城」展覽，希望讓社會理解，每一項資源都有再利用的可能，關鍵在於建立完整的循環體系，避免營建廢棄物持續堆積或流向不當處理管道。

在制度面上，環境部正同步推動修法，包括「資源循環推動法」與「廢棄物清理法」。彭啓明表示，未來將從「胡蘿蔔與棍子」雙軌並進，一方面透過綠色設計與減量機制提供獎勵與誘因，甚至納入制度性要求；另一方面，也會加重非法棄置與不當處理的處罰，讓業者回到正軌，把資源當資源，而不是當廢棄物，目前相關法案已在行政院獲得共識，預計今年儘快送交立法院審議，且各界與跨黨派支持度高，期盼能加速通過。

這項裝置藝術由環境部資源循環署與無機資源循環產業聯盟合作完成。設計者、宙白國際設計師李劼滕表示，作品以廢棄鋼材、木材、磁磚、紅磚及爐碴等材料構成，對應五行意象，象徵資源在不同型態之間不斷循環、不會消失。中央圓形裝置呈現城市天際線，透過旋轉動態，描繪建築從拆除到再生的過程，讓民眾直觀理解資源循環的概念。整體作品也集結立順興資源科技、立嘉成、樂土等業者參與，從設計、材料到施工共同完成。

循環署進一步說明，無論是建築拆除或工廠生產過程中產生的混凝土、紅磚、玻璃、陶瓷及鋼鐵爐碴，其實都沒有真正消失，而是被當成廢棄物處理。若改用循環建材，可同時達到「減碳、減廢、減填埋、減焚化及減少非法棄置」等五大效益。實務推動上，政府提出三大行動方向，包括「好好拆」強化拆除分類、「好好做」提升再生建材品質，以及「好好用」擴大工程使用。

在制度推動上，環境部也規劃修正「資源循環推動法」，希望不再只靠少數示範案例，而是由公共工程率先導入一定比例的再生建材，建立穩定需求，帶動產業鏈發展，吸引更多業者投入循環建材市場。

循環署也指出，目前社會對都市更新與工業副產物再利用高度關注。除了鋼材、鋁等高價金屬已建立完整回收體系外，玻璃、磁磚、紅磚、混凝土與爐碴等材料，多數仍以回填方式處理。但隨著技術成熟，這些材料其實都能轉化為再生建材。為了讓民眾更了解循環應用，循環署在「循環再設計中心」推出「無機循環再設計展」，展示各類營建與工業廢棄物從處理到再利用的完整流程，以及實際應用於建築與道路工程的案例，期盼提升社會對資源循環的認識與接受度。