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中東戰事推升通膨 戴德梁行楊長達：保值買盤支撐、房價下跌有限
戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達7日在戴德梁行首季商用不動產季報記者會中分析，通膨的壓力可以從消費者物價指數來看，以2016年為基期100來看，2026年3月消費者物價指數達115.7是高的。
不僅如此，楊長達表示，同時間營造工程物價指數也達139.59，建築工程類指數達137.59，顯示不論物價、成本都在上升，通膨壓力持續往上。
楊長達指出，薪資指數不僅比物料（建築工程類指數137.59）來得高，更比營造總指數139.59還高；整體來看，就算中東戰事在10天內結束，過去一段時間因石油上漲導致運費、運價上升，所產生的通貨膨脹至少還需要半年以上的時間調節。
他認為，接下來通膨會繼續，因此房地產保值需求買盤仍在，房價回跌空間有限。
不過楊長達強調，雖然因通膨影響，認為房地產將有保值買盤進駐，不過因央行第七波信用管制政策不鬆綁，因此今年不動產交易量難有起色、整體建物買賣移轉棟數估落在26萬棟，低於10年均線30.01萬棟。
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