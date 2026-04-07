豐興鋼筋連續第六周上漲 每公噸漲200元

鋼價穩定墊高，豐興（2015）鋼筋7日開盤，廢鋼與鋼筋每公噸漲200元，是連續第六周上漲，國內建築用鋼市場漲勢依舊，短、中期榮面有望延續。

上市鋼廠主管表示，儘管近二周來鋼筋買家出手趨向保守，但是在國際廢鋼報價衝破關鍵水位，以及中東戰火推升能源成本的雙重擠壓下，上游煉鋼廠仍傾向採取反應成本的策略，以確保利潤不被原物料上揚吞噬。

豐興協理莊文哲指出，近期國際國際原料行情持續揚升，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼漲至每公噸353美元，澳洲鐵礦砂調高至110.45美元，業務會議拍板，國內廢鋼與鋼筋基價每公噸上漲200元，型鋼漲500元。

新價鋼筋基價每公噸1.81萬元，牌價區間落在1.81萬元至1.87萬元；廢鋼收購價則調升至1.04萬元至1.11萬元，型鋼漲500元、新價每公噸2.31萬元至2.36萬元。

上市鋼廠主管表示，鋼筋連續六周上漲，累計每公噸調高1,500元，同一時間廢鋼累漲僅1,000元，原料與成品材落差擴大，廢鋼供應商揚言需有補漲行情，屆時將進一步墊高鋼筋成本。

隨著近期美國貨櫃廢鋼交易價已達每公噸CFR 350美元大關，另日本50：50廢鋼可交易價已上探CFR 365至370美元，這種重廢鋼與薄廢鋼混合的原料，頗受台灣電爐廠歡迎，成為推升台灣鋼筋價格連漲六周的重要成本依據。

另一方面，國內在清明連假前大量成交俄羅斯鋼胚，每公噸CFR 492美元，加計大陸鋼胚每公噸CFR 490美元，市場傳出總量超過3.5萬公噸，隨著連假後國際鋼胚持續看漲，單軋廠面臨極大的成本威脅，更有效支撐鋼筋盤價硬挺。

雖然鋼筋價格持續攀升，但終端需求已顯現疲態，上市鋼廠主管表明，油價、電力與原料漲勢還在加速，即使鋼筋變得不好賣，漲價也不能停。主因在於鋼筋價格必須與暴漲的能源與原料成本對接，否則利差縮小的情況下，鋼廠營運將面臨極大風險，鋼廠持續以惜售、限量的方式維持出貨，且戰且走。