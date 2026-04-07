開幕不到2年…重慶「遠東城」4月底熄燈！遠東證實：經營策略的調整

2024年5月在重慶觀音橋商圈開業的遠東城，開幕還不到兩年時間，今日大陸網路社群網路上流傳一份由「重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司」發出的「短期租賃合同」解除函，內文指出重慶遠東城將於4月底將停止營業。對此消息，遠東SOGO回應「大陸的情況現在比較不明確，我們希望在經營策略上做點調整，這家店，暫時先結束經營」。此舉也代表，遠東集團目前在大陸的百貨實體據點將歸零。

根據「短期租賃合同」解除函文中指出，重慶遠東城商場自2024年5月1日開業以來，公司持續嚴重虧損，大部分商戶亦曾表達商舖經營虧損，希望降租或提前解約。本公司認為，對於商場而言，若商場經營者嚴重虧損，大部分商家也處於虧損狀態，商場經營在現實面已無意義，若繼續經營下去對任何一方都不利。為儘早止損，重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司最終決定於2026年4月30日營業時間結束後停止重慶遠東城商場經營的決定。

騰訊網發文者也寫道，筆者實地走訪，從一些遠東城商戶交流中得知，他們確實收到了函件，確定月底就將閉店撤離。另外筆者也透過電話向東城客服了解了情況，證實了以上文件的真實性。

遠東SOGO董事長黃晴雯去年受訪時指出，疫情後全球百貨都還未回到過去的盛況，對於大陸經濟復甦緩慢，消費市場蕭條，2024年開幕營運的重慶遠東城一年以來業績達到近20億元。

針對重慶遠東城月底停業消息，遠東SOGO回應如下：