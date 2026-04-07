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遠東集團在中國最後一間百貨熄燈 重慶遠東城將於4月底停業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
重慶大都會廣場太平洋百貨將熄燈。照片／翻攝網路
重慶大都會廣場太平洋百貨將熄燈。照片／翻攝網路

遠東集團在中國最後一個百貨據點，即將熄燈。根據重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司近日發出的《短期租賃合同》解除函，位於重慶遠東城商場內的租賃合約將提前於2026年4月30日解除，文件並明載商場將於當日營業結束後停止經營。這也意味著，重慶遠東城將吹熄燈號，由於這是遠東集團在大陸最後一個百貨商場，是否將正式退出大陸市場引發矚目。

對此，遠東SOGO回應，「這是很自然的事，根據市場的狀況做個調整。大陸的情況現在比較不明確，我們希望在經營策略上做點調整，這家店，暫時先結束經營。事實上，我們在大陸市場早已啟動轉型，朝向「多商模並進」的方向發展。在10年前已經開始開始針對具有發展潛力的商業地產進行投資，像是在成都的天府廣場所投資的項目，目前不論是辦公室或是商業部分的出租率都不錯，每年提供了穩定的投報率，整體營運表現亦相當成功。

同時，我們對大陸市場仍持續保持審慎樂觀的態度，關注具潛力的發展機會，繼續尋找合適布局的點。未來在大陸市場經營模式上，我們將進一步擴大彈性。除了既有的經營方式，我們也考慮接受委託經營等模式，輸出我們在零售營運與管理上的成熟經驗，創造更多元的成長動能。」

根據文件內容，發文單位指出，重慶遠東城自2024年5月1日開業以來「一直很難維持」，商場經營持續嚴重虧損，多數商戶也曾反映店鋪虧損，希望降租或提前解約。由於商場經營者與多數商戶皆處於虧損狀態，認為商場繼續營運「在現實面已無意義」，因此決定於2026年4月30日營業結束後停止商場經營，並同步提前解除場內租賃合約。

由於內容顯示並非單一租約終止，而是整體商場營運終止的正式通知。函文並明確表示，雙方就位於重慶遠東城商場內的租賃標的所簽訂的《短期租賃合同》及補充協議（若有），將提前於2026年4月30日解除，自2026年5月1日起無法繼續履行。

若重慶遠東城正式結束營運，代表遠東集團在中國大陸經營多年的百貨布局將告一段落。遠東集團過去曾透過太平洋百貨等體系深耕大陸市場，一度在多個城市設點，不過近年在大陸零售市場競爭加劇、實體百貨經營壓力升高，以及消費型態轉變等因素影響下，據點陸續收縮。如今最後一個商場也傳出將停業，引發市場震撼。

市場人士分析，中國大陸百貨與購物中心近年面臨結構性挑戰，一方面是電商與即時零售分流實體客流，另一方面則是新世代消費習慣改變，傳統百貨招商與營運模式壓力加重。尤其若商場本身開業後長期無法形成穩定集客與租戶獲利模式，往往更難支撐後續營運。

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