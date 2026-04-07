信義公益基金會「集點子大賽」 徵科技神隊友

信義公益基金會舉辦的「集點子大賽」邁入第11屆，持續匯聚大眾創意為台灣高齡社會尋找創新解方。不同於多數競賽著重執行及成果，「集點子大賽」僅需提出想法，參與門檻低，300字搭配一張示意圖即可投稿，不限是否已有實作經驗，入選點子就有機會獲得獎金。

隨著少子化與人口結構改變，人力資源日益珍貴，科技成為支撐生活的重要力量，然而對部分長者而言，科技仍具距離感與使用門檻。基金會觀察，近年「集點子大賽」與「共好行動徵選」中，科技相關提案明顯增加，因此今年特別以「樂齡科技好生活」為題，邀請社會大眾提出兼具溫度與實用性的創新構想，讓科技不僅好用，更能貼近長者日常，提升生活幸福感。

競賽分為「主題組」與「開放組」，提案者可依年度主題或自由發揮提出高齡創意構想，今年自3月1日開跑以來已累積709件投稿，較去年同期成長四成；其中呼應今年主題「樂齡科技好生活」的點子占比達76%，較去年提升10%；投稿兩件以上者亦增加一成，顯示科技應用已成為大眾關注高齡議題的重要切入點。

從目前「主題組」投稿內容分析，超過九成聚焦於改善生活不便、健康維護與風險預防；關注人際連結、情感支持與自我成長等面向則不到一成。此一趨勢顯示，大眾對高齡科技的想像仍偏重功能導向。基金會期待在4月底截止前，能看見更多從「生活升級」出發的提案，拓展科技應用的多元樣貌，讓樂齡生活幸福感更全面且有感提升。

十年來，「集點子大賽」已累積11,151個創意點子，建構出台灣首個高齡點子資料庫，並全數公開於基金會網站，成為各界投入高齡創新的重要參考資源。活動歷年來吸引6歲至88歲民眾參與，其中青年學生占七至八成，退休族亦約占3%。不少大專院校將其納入課程實作，今年國立臺南護專即有82位學生完成89件提案；近年亦有中小學參與，逐步讓年輕世代從教育端接觸並理解高齡議題。

除競逐首獎1萬元外，優秀點子更有機會於後續「共好行動徵選」中落地實踐。歷年案例顯示，創意提案可轉化為具體服務行動：如「爺奶便當社」延伸為長者為社區居民供餐計畫，導入數位工具提升服務效率；「銀遊四海」結合新住民多元文化，在國內打造模擬出國的跨文化體驗，促進長者拓展視野；「當一位國際化的銀髮族」發展為「友情郵票」，透過數位工具與國際明信片交換平台提升長者數位能力，實現環球之旅；以及以「掌中戲」為靈感的點子轉化為皮影戲劇團計畫，成功活化失智長者的生活參與，展現創意轉化的多元可能。

本屆徵件將持續至4月30日中午截止，民眾可透過信義公益基金會官網線上投稿，每人不限投稿件數，作品上架後獲得10票附議即可進入專業評審評選階段。活動共設34個獎項，包含專為65歲以上長者設立的「銀創獎」，最高可獲15,000元獎金。基金會邀請全民共同參與，成為長者的科技神隊友，一起打造更有溫度的高齡新生活。

集點子大賽懶人包：(https://drive.google.com/drive/folders/1EaFmnmKuft3BsyLI8tKQltcRiRRy6Lh6）

集點子大賽線上報名：（https://www.sinyicharity.org.tw/gather-ideas/post）