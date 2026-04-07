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清明放完還有6大連假！2026下半年最強請假攻略出爐：請4休9還有5個

聯合新聞網／ 綜合報導
把握2026下半年6大連假，善用「請4休9」或「請4休10」特休攻略，中秋與跨年檔期即可連放10天安排長途旅行。記者季相儒／攝影
把握2026下半年6大連假，善用「請4休9」或「請4休10」特休攻略，中秋與跨年檔期即可連放10天安排長途旅行。記者季相儒／攝影

清明連假剛結束，不少上班族已經開始期盼下一次的假期。隨著時序進入4月，緊接而來的就是5月1日的勞動節連假；盤點2026年剩下的國定連續假期，台灣還有6個連假可以期待。

2026年下半年還剩下6個連假，放假日期一次看：

假期名稱連假日期
勞動節5/1（五）至5/3（日）
端午節6/19（五）至6/21（日）
教師節中秋節9/25（五）至9/28（一）
國慶日10/9（五）至10/11（日）
光復節10/24（六）至10/26（一）
行憲紀念日12/25（五）至12/27（日）

只要懂得善用手中的特休假，透過請4天的策略，就能輕鬆將短假放大。其中最吸引人的莫過於兩波能夠爽休10天的絕佳時機：

教師節加中秋節：只要在9/21至9/24請假4天，就能從9/19一路休到9/28，連放10天。

2027年跨年：若在12/28至12/31請假4天，就能將行憲紀念日與元旦假期完美銜接，從12/25休到隔年1/3，達成10天長假，非常適合規劃長途旅行。

另外還有5個時段，同樣可以透過「請4天」的口訣，將假期延長為9天：

假期名稱請假攻略可連休天數
勞動節於4/27至4/30請假4天即可連休9天（4/25至5/3）
端午節於6/15至6/18請假4天即可連休9天（6/13至6/21）
國慶日於10/5至10/8請假4天即可連休9天（10/3至10/11）
光復節於10/27至10/30請假4天即可連休9天（10/24至11/1）
行憲紀念日於12/21至12/24請假4天即可連休9天（12/19至12/27）

面對2026年剩下的連續假期，上班族不妨提早檢視自身的特休天數，善用請4休9或請4休10的黃金法則，為自己提早安排出國旅遊或放鬆身心的美好旅程。

連假 勞動節 端午節 中秋節 教師節 台灣

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