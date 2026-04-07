清明放完還有6大連假！2026下半年最強請假攻略出爐：請4休9還有5個

清明連假剛結束，不少上班族已經開始期盼下一次的假期。隨著時序進入4月，緊接而來的就是5月1日的勞動節連假；盤點2026年剩下的國定連續假期，台灣還有6個連假可以期待。

2026年下半年還剩下6個連假，放假日期一次看：

假期名稱 連假日期 勞動節 5/1（五）至5/3（日） 端午節 6/19（五）至6/21（日） 教師節加中秋節 9/25（五）至9/28（一） 國慶日 10/9（五）至10/11（日） 光復節 10/24（六）至10/26（一） 行憲紀念日 12/25（五）至12/27（日）

只要懂得善用手中的特休假，透過請4天的策略，就能輕鬆將短假放大。其中最吸引人的莫過於兩波能夠爽休10天的絕佳時機：

教師節加中秋節：只要在9/21至9/24請假4天，就能從9/19一路休到9/28，連放10天。 2027年跨年：若在12/28至12/31請假4天，就能將行憲紀念日與元旦假期完美銜接，從12/25休到隔年1/3，達成10天長假，非常適合規劃長途旅行。

另外還有5個時段，同樣可以透過「請4天」的口訣，將假期延長為9天：

假期名稱 請假攻略 可連休天數 勞動節 於4/27至4/30請假4天 即可連休9天（4/25至5/3） 端午節 於6/15至6/18請假4天 即可連休9天（6/13至6/21） 國慶日 於10/5至10/8請假4天 即可連休9天（10/3至10/11） 光復節 於10/27至10/30請假4天 即可連休9天（10/24至11/1） 行憲紀念日 於12/21至12/24請假4天 即可連休9天（12/19至12/27）

面對2026年剩下的連續假期，上班族不妨提早檢視自身的特休天數，善用請4休9或請4休10的黃金法則，為自己提早安排出國旅遊或放鬆身心的美好旅程。