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中工改選前夕股東對槓！堡新登報提訴求 公司反擊涉抹黑

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中華工程將於5月21日召開股東常會並全面改選董事及獨立董事，市場派與公司派雙方隔空交火，為今年股東會增添高度變數。圖為董事長周志明（中）及總經理蘇麗梅（左）日前率一級主管舉行記者會說明。圖／本報資料照片
中華工程將於5月21日召開股東常會並全面改選董事及獨立董事，市場派與公司派雙方隔空交火，為今年股東會增添高度變數。圖為董事長周志明（中）及總經理蘇麗梅（左）日前率一級主管舉行記者會說明。圖／本報資料照片

中華工程將於5月21日召開股東常會並全面改選董事及獨立董事，市場派股東堡新投資今（7）日大動作於報紙刊登頭版半版廣告，提出四大訴求，直指公司過往股東會爭議案例，要求本次改選須落實「公平、公正、公開」；對此中工隨即發布聲明反擊，指控相關說法為惡意抹黑，雙方隔空交火，為今年股東會增添高度變數。

堡新投資在廣告中提出「復刻奧步」、「司法認定」、「學者示警」與「鄭重呼籲」四大訴求。首先點名過去中石化與大同股東會爭議，指曾出現以文件不齊剔除市場派候選人、甚至影響股東進場與投票的情形，強調不應重演類似情境。其次引用台北地方法院判決，質疑相關人士是否涉及不當資金運用，並要求釐清董事與高階主管責任。

在公司治理層面，堡新亦引述學者觀點指出，董事提名權屬股東基本權利，若董事會違法剔除候選人，股東可循司法途徑救濟，甚至影響選舉效力；同時呼籲主管機關，包括金管會、證期局、經濟部及證交所等，應加強監督，避免股東權益受損。

面對指控，中工隨即發布三點聲明強硬回應。首先強調公司營運獨立、財務透明，所有資金運用均依法辦理，指堡新投資引用他案判決影射中工，屬「子虛烏有」。其次表示本次股東會及董事改選作業，均依「公司法」及證券法規辦理，否認存在違法或不當排除候選人等情事，批評對方刻意製造假議題干擾市場。

此外，中工更進一步反控堡新投資，質疑其近期頻繁發動輿論攻勢，背後動機在於轉移外界對其涉及「內線交易與操縱股價」案件的關注，並透露已向檢調單位提出刑事告發，呼籲相關人士面對司法調查。

雙方在聲明中均提及監理機關角色。堡新要求主管機關強化監督，中工則反向呼籲儘速偵辦市場不法行為，本案更可能牽動監理與司法層面。

金融圈人士分析，此次中工董事全面改選，市場派與公司派提前對壘並不意外，但在選前透過登報與聲明互批，代表雙方歧見已高度升溫。後續關鍵仍在於股東會當日投票過程是否順利，以及主管機關是否提前介入監督，將成觀察焦點。

股東 中石化 中工

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