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普瑞博四線齊發 EU MDR到手、馬來出貨、國產血袋試用、中東第3季交貨

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
馬來西亞醫療耗材代理商奇美拉科技Chimera-Techh創辦人林文傑（左一）率團參訪新竹普瑞博總部，和普瑞博董事長陳彥文（右一）合影。普瑞博／提供
馬來西亞醫療耗材代理商奇美拉科技Chimera-Techh創辦人林文傑（左一）率團參訪新竹普瑞博總部，和普瑞博董事長陳彥文（右一）合影。普瑞博／提供

普瑞博（6847）表示，公司近日傳出多項重大進展，在歐洲、東南亞、台灣與中東等四大市場同步報捷，展現公司從技術研發進入商業化收割期。

普瑞博指出，該公司自主研發的「紅血球濃縮液用減白過濾器」於3月24日正式取得歐盟醫療器材法規（EU MDR）證書，成為台灣首家獲得該項嚴苛認證的血液處理醫療器材企業。EU MDR被業界譽為史上最嚴苛的醫療器材法規，能順利取得該認證，不僅代表普瑞博的產品品質與合規性已達到全球頂尖標竿，更為公司建立了強大的技術與市場護城河。

普瑞博表示，該認證的戰略意義重大。目前歐洲多國的公立醫院與血液中心已全面要求供應商必須持有MDR證書，這張關鍵的「入場券」使普瑞博能正式參與歐洲各國政府標案，大幅提振當地代理商的推廣信心，為公司打開歐洲公立醫療體系的大門。

在深耕歐洲市場的同時，普瑞博在東南亞市場也迎來豐收。公司近期與馬來西亞合作夥伴、馬國指標醫療耗材代理商奇美拉科技Chimera-Tech進一步深化合作關係，雙方針對馬國國家級供應合作達成高度共識。普瑞博董事長陳彥文指出，此次能成功切入馬國市場，關鍵在於產品展現出優於國際巨頭的過濾效能與穩定性。

為滿足馬來西亞市場的特殊套組型態需求，普瑞博已啟動客製化設計規劃，持續開發市場尚缺的特殊機型。法人指出，普瑞博旗下型號RBC-04的減白過濾器產品，已經取得馬來西亞第一筆10萬顆訂單，依客需開始分批出貨。展望未來3至4年，普瑞博預計將供應最高達67萬套產品。

普瑞博也指出，該公司授權南亞塑膠（1303）（台塑集團）生產的國產inline減白血袋，於去年底取得產品許可證後，已在今年3月正式開始提供給國內重要客戶進行臨床試用。在全球醫療供應鏈重組之際，為台灣血液安全國產化邁出關鍵一步。

台灣每年約有220萬單位血液用量，過去長期100%仰賴進口。近年來，在全球供應鏈不確定性升高的背景下，政府積極推動血液安全韌性政策，以確保國內醫療體系的穩定運作。普瑞博與南亞的合作案，正是國產替代方案的核心。在此合作模式中，普瑞博提供核心的減白過濾技術授權與生產指導，由南亞負責大規模量產。待產品正式量產後，普瑞博每年將可穩定收取權利金收入，為公司帶來長期的營收挹注。同時，普瑞博也積極與南亞討論台灣市場代理銷售的通路布局，以期將國產血袋產品更廣泛地推向市場。

此外，普瑞博也同步推進中東市場布局，針對中東客戶特殊需求的「客製化Gamma射線血液滅菌處理套件」，目前正積極推進相關認證程序，預計於今年第2季中有機會取得認證，並規劃在第3季正式啟動交貨，初期即可貢獻營收。該客戶為中東重要血袋工廠，未來成長可期，預示著普瑞博在中東市場的巨大潛力。

普瑞博指出，公司今年在國際市場展現營收動能。在歐洲市場，已於3月底成功取得EU MDR證書，順利拿下歐洲公立醫院與血液中心的入場資格；在東南亞市場，與馬來西亞合作夥伴奇美拉科技深化合作，減白過濾器也陸續依客需開始分批出貨；在台灣市場，國產血袋臨床試用已啟動，為國內血液安全自主可控奠定基礎；在中東市場，客製化產品即將於第3季交貨。

南亞 馬來西亞 東南亞

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