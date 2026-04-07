寶佳大動作登報籲「5/21股東會勿踐踏股東權益」 中工：停止惡意操弄

針對堡新投資7日在報紙刊登對中工（2515）廣告內容，中工發表三大聲明表示，中華工程營運獨立、財務透明，相關指控純屬子虛烏有，籲請堡新投資停止惡意操弄；其次中工股務作業絕對合法合規，不容捏造假議題干擾市場。

最後，中工重申，泥巴戰無法轉移焦點，籲特定人士坦然面對內線交易查察；中華工程訂5月21日召開股東會全面改選董事和獨立董事。

中華工程強調，中工完全認同「監理機關不能被當擺設」，因此強烈籲請金管會、證期局、證交所、集保中心及投保中心等主管機關，盡速偵辦寶佳集團相關特定人士涉及內線交易及不法炒作等破壞資本市場秩序之案件。

以下是中工聲明全文：

針對堡新投資今日於經濟日報及工商時報刊登廣告，企圖對中工進行惡意攻擊與抹黑，中工嚴正聲明如下：

一、中工營運獨立、財務透明，相關指控純屬子虛烏有，籲請堡新投資停止惡意操弄

中華工程為股票上市公司，具備完善之公司治理機制與專業經理人團隊。中工各項財務與資金運用皆嚴格依法令規範辦理。寶佳集團之堡新投資刻意以他案之司法判決結果，對中工潑髒水、進行缺乏事實根據之惡意牽拖，相關指控純屬子虛烏有、妄自臆測。

二、股務作業絕對合法合規，不容捏造假議題干擾市場

針對對造廣告中妄加臆測、企圖將他案之股東會爭議強行冠於本公司，此舉完全是憑空捏造的假議題。中工嚴正重申，2026年股東常會及董事改選各項作業，絕對嚴格遵守《公司法》及證券相關法規，於公平、公正、公開之原則下依法辦理，呼籲堡新投資不要不擇手段抹黑，肆意污衊與干擾股東及正常股務運作。

三、泥巴戰無法轉移焦點，籲特定人士坦然面對內線交易查察

中工強烈質疑，堡新投資近期頻頻利用不實指控與荒謬理由來擴大爭端、無理取鬧，其真實目的，純屬為了掩飾自身涉嫌「內線交易與操縱股價」正遭檢調追查的心虛與違法窘境。

中華工程再次重申，針對堡新投資嚴重破壞市場秩序之情事，中工已正式向檢調單位提出刑事告發。

中工嚴正告誡堡新投資等涉案陣營：切勿再以抹黑作秀試圖掩耳盜鈴，應坦然面對司法對「內線交易與操縱股價」之嚴格查察！

同時，中工亦完全認同「監理機關不能被當擺設」，因此強烈籲請金管會、證期局、證交所、集保中心及投保中心等主管機關，盡速偵辦寶佳集團相關特定人士涉及內線交易及不法炒作等破壞資本市場秩序之案件。