宏匯廣場母親節檔期首11日回饋飆破15％ 業績拚年增20%

百貨上半年最強檔期「母親節」大戰正式開打！宏匯廣場「尊寵女王節」將於4月16日至5月10日強勢登場。迎戰至關重要的消費旺季，宏匯廣場祭出重磅優惠，透過兩波段精準回饋，吸引主顧客回流，首11日最高回饋率更是飆破 15%，本次母親節檔期目標4.5億元，年增20％。

宏匯受惠改裝效益逐步發酵，加上日系超市Lopia強勁吸客帶動，首季業績年增約20%，清明連假四天檔期更進一步放大至25%。原訂全年營收目標59億元、年增約12%，在成長動能優於預期下，全年營收有機會上看60億元。

展望即將拉開序幕的母親節檔期，宏匯設定業績目標4.5億元、年增20%，在在地客群支撐下，看好家電、珠寶及寢具等品類表現。除了購物的實質回饋，宏匯廣場首度策劃「璀璨煙火夜．馨動傳情KTV」，將於 5月8日晚間 19:30在一樓生活舞台登場，打造新北最浪漫的母親節聖地。

業種表現方面，宏匯指出，今年以來以3C產品成長最為突出，主要受惠品牌新機上市，帶動換機需求；此外，Lopia透過平日生鮮肉品等主題活動，有效拉升來客數，已躍升為全店店王。其餘業種亦普遍維持雙位數成長。

在人流結構上，宏匯假日人潮約為平日的2.5倍。為提升平日來客，公司透過加碼平日促銷活動，成功帶動平日人潮年增約兩成。

本次母親節檔期分為兩個波段操作。波段一：母親節激戰首11日4月16日至4月26日，全館當日累計滿3,000贈300元、刷玉山宏匯聯名卡再享百貨服飾累計3,000元贈100元，等同刷玉山宏匯聯名卡最高享滿3,000贈400元；名品/大家電/健康器材單筆滿10,000元贈1,000元，刷玉山宏匯聯名卡單筆滿5萬元再贈1,000元；另外也針對母親節的重點業種也祭出加碼回饋，像是化妝品/香氛當日累計滿 10,000 元再贈 200 元、珠寶/床墊單筆滿50,000元贈1,500元，大家電/健康器材單筆滿100,000加贈2,000元，多重優惠疊加，回饋率直上15%。

波段二：母親節送禮熱潮升溫4月27日至5月10日，宏匯廣場持續放送強勁回饋接力，全館當日累計滿 3,000 元送 300 元（200+100元抵用券）。

此外，看好智慧科技送禮需求，全檔期針對3C 專櫃單筆滿 10,000 元贈 500 元，滿足數位媽咪的科技願望清單。除高消滿額回饋，為全方位搶攻家庭客群，宏匯廣場同步推出「周間限定會員專屬」好禮：周一至周四餐飲專櫃限定累計滿 2,000 元贈 100 元，周一至周五全館單筆滿 2,500 元，即贈雙面砧板、湯盤、不沾刀具三件組或宏匯廣場100購物金等好禮。