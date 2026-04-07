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馬祖高粱白沙屯媽祖聯名紀念酒 連三年推七彩媽祖隨瓷瓶

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
以粉紅超跑為主題設計，今年推出的「勇往直前瓷瓶紀念酒」並再加贈白沙屯媽祖七彩平安符。業者提供
以粉紅超跑為主題設計，今年推出的「勇往直前瓷瓶紀念酒」並再加贈白沙屯媽祖七彩平安符。業者提供

泰山企業（1218）自2023年取得馬祖高粱總經銷之後，結合台灣在地文化與活動推出多款限定紀念酒。馬祖高粱白沙屯媽祖聯名紀念酒款連三年推出七彩媽祖平安符隨瓷瓶附贈，首推玻璃瓶紀念酒易入手好收藏。

泰山與白沙屯媽祖的聯名今年已來到第三年，年年好評如潮搶購不斷，繼去年的盲盒金獅引起收藏熱潮，今年的粉紅超跑瓷瓶紀念版則加贈媽祖隨行平安符；考量越來越多年輕人參與有台版朝聖之路之稱的白沙屯進香活動，更首推隨行玻璃瓶，經濟實惠好入手，小資族也能收藏。

今年瓷瓶包裝命名為「勇往直前紀念酒」，配合粉紅超跑主題瓶身設計為優雅大方的粉紅色系，瓶身以24K金絲線勾勒出媽祖神像、禮盒包裝以手繪方式描繪香燈腳們跟著媽祖巡視地方、徒步進香勇往直前的虔誠之意。

今年更別出心裁設計日式御守風格的「七彩媽祖隨行平安符」作為獨家贈品，七彩線條勾勒出媽祖的莊嚴意象，透明輕盈的材質更是百搭好收藏。

「勇往直前瓷瓶紀念酒」特選53度三年陳高，輔以品酒師多年的勾兌經驗，酒體開瓶後有穀糧香、蘋果甜味並有黑胡椒香氣，口感勁爽尾韻溫潤、口感層次多元並有濃烈平衡的香氣，而瓷瓶的包裝下更具陳化效果，越陳越香！ 600ml單瓶預購價$1,999元，馬酒台北直營門市、7-11、全家、OK超商、萊爾富、全聯、酒類專門店、郵局等即日起陸續販售。

泰山今年首次推出容易攜帶、隨行飲用也相當方便的600ml玻璃瓶紀念酒，這次更以粉色平安符造型作為提盒設計，故以「白沙屯媽祖平安紀念酒」為名，經典水立方瓶身攜帶更輕巧，瓶標以手工線條勾勒出媽祖溫婉慈祥的畫像，提供信眾以隨身祈福瓶的概念飲用平安酒。

「白沙屯媽祖平安紀念酒」特選58度雙金獎酒體，為馬祖高梁中最具指標性酒體之一，以得天獨厚的釀酒環境與跨越半世紀的釀酒工藝，深受老饕們的喜愛，更連續榮獲2024、2025舊金山世界烈酒大賽金獎、雙金獎榮譽。58度酒體帶有柑橘、穀糧香，酒體濃烈渾厚又有水梨清甜果香，尾韻飽滿而細長，展現出馬祖高梁酒特有的醇烈風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰山團拜儀式。業者提供
泰山團拜儀式。業者提供

今年首推「白沙屯媽祖平安紀念酒」，600ml輕巧水立方瓶身設計，特選58度雙金獎酒體。泰山提供
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泰山食品今年首度推出雙包裝紀念酒，讓信徒更容易隨行攜帶。業者提供
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媽祖 白沙屯 白沙屯媽祖

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