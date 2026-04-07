家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

家樂福品牌名稱即將走入歷史，隨著近期賣場內商品標示與發票抬頭陸續調整，最終將以何種新通路品牌名稱對外亮相，也引發市場高度關注。近日有網友發現，家樂福相關分公司名稱已悄悄出現「樂家康」字樣，其中包括位於桃園楊梅、被視為家樂福重要物流據點的倉庫地址，也已登記為「樂家康一號店分公司」，引發外界聯想。對此，家樂福回應表示，「樂家康」僅為公司登記使用名稱，正式新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。

近日網路流傳的商工登記資料顯示，「康達盛通生活事業股份有限公司」名下已有兩筆分公司名稱，分別為「樂家康影響力概念分公司」與「樂家康一號店分公司」。其中，「樂家康一號店分公司」地址位於桃園市楊梅區梅獅路359號1樓，正是家樂福在楊梅的重要倉儲物流據點，因而引發市場高度關注。

統一集團近年積極整合零售版圖，旗下已擁有7-ELEVEN、康是美、博客來、星巴克等多元通路，而家樂福自納入統一零售體系後，外界就持續關注其是否會走向更深層的品牌整併。此次「樂家康」名稱也引發網友高度討論，市場揣測，新名稱可能融合「家樂福」與「康是美」元素。

對於外界熱議，家樂福低調回應，目前登記名稱僅為公司登記使用，新品牌名稱未來若有確認，將會對外正式公告。

消息曝光後，也迅速在網路上引發討論。不少網友認為，「樂家康」聽起來像是結合家樂福與康是美的名稱，也有人直言「像大陸品牌名」、「很有年代感」、「超難唸」。顯示名稱尚未正式公布前，市場討論已先行升溫。