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八貫營收／3月3.71億元 年增31.74％

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

八貫（1342）7日公告3月營收3.71億元，年增31.74％、月增51.37％；第1季累計營收9.17億元，年增17.77％。接單、出貨動能持續升溫，挹注3月、第1季營均寫單月、單季歷史新高。

八貫表示，3月營收續創高峰，係航太與救生產品中，逃生滑梯用布領域已奠定主力供應商地位，出貨動能顯著增強，帶動航太救生3月業績年月雙增雙位數成長表現，加上今年戶外新產品鋪貨，通路銷售優於預期，帶動品牌客戶持續追加訂單，與全球醫療產品需求持續穩健，八貫憑藉高規格認證門檻與長期客戶合作關係，於多元產品布局持續發揮綜效，在整體訂單暢旺帶動下，使3月產能利用率顯著提升，得公司3月營收月增51.37％、年增31.74％，繳出亮眼成績。

八貫第1季營收9.17億元，不僅優於去年第4季7.6億元，亦大幅超越去年同期7.8億元水準，並寫單季歷史新高。

其中，軍工產品線表現尤為亮眼。八貫指出，全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，帶動軍工相關需求快速成長，軍工客戶持續追加訂單，大幅提升3月軍工業績月增達125％，使軍工產品成為四大產品線中值得關注的潛力業績高成長動能，且後續需求明確與穩定，整體訂單有望延續至今年底。

至於近期中東衝突，引發國際石化原料上漲，八貫表示，公司已提前備齊今年五月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。在接單動能支持下，目前產能已滿載至9月底，訂單能見度維持一定水準。

八貫指出，在全球供應鏈重組及國防與航太需求長期趨勢帶動下，航太與軍工產品線將持續扮演公司成長關鍵引擎，未來營運動能審慎樂觀。

航太 營收 品牌

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