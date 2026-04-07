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國際油價飆升 Tesla首次推出油轉電換購補貼

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
2026 年 3 月 Tesla 共計交付 5,421 輛新車，登進口車全品牌銷售榜首。Model Y 單一車款橫跨台灣全車種新車銷售排行第一，全球累積銷售突破 400 萬輛，連三年蟬聯全球自用小客車年度銷量冠軍。業者提供
2026 年 3 月 Tesla 共計交付 5,421 輛新車，登進口車全品牌銷售榜首。Model Y 單一車款橫跨台灣全車種新車銷售排行第一，全球累積銷售突破 400 萬輛，連三年蟬聯全球自用小客車年度銷量冠軍。業者提供

Tesla 3 月交付 5,421 輛新車，登進口車全品牌銷售榜首；Model Y 單一車款橫跨台灣全車種新車銷售冠軍，超前排名亞軍之車款近 3 成掛牌數領先。

近日 Tesla 開放下訂 Model Y 全車系黑化版本，包含全新深黑頂棚、黑化鍍鉻銘牌，及選配黑化輪圈。針對第2季新購及油車換購車主，Tesla 首次推出「不限品牌換購 Tesla 均享 3 萬元加碼補貼」，且 Model 3 及 Model Y 全車系均可零頭款入主，及 Model 3 指定車款 0.99% 超低月付利率。

3 月 Tesla 在台總計交付 5,421 輛新車，在「進口車全品牌」及「電動車全品牌」雙榜均為第一，在台電動車市占率更於 3 月突破 77.5% 居市場領導地位。純電休旅車款 Model Y 單月即完成 4,540 輛新車交付，在 3 月台灣全車種排行（汽油/電動乘用車）一舉奪冠，超越排名第二之他品牌車款逾千輛掛牌。

2025 年 Model Y 在台全年掛牌數達 13,384 輛，穩坐台灣電動車銷售冠軍，單一車款即占據 2025 年全台純電車市場逾 45% 市占率。

近日 Tesla 於台灣開放下訂 Model Y 全車系黑化版本，深黑色頂棚提供更沉穩的內裝質感，車輛尾標同步改款為黑色鍍鉻銘牌，Long Range 版本並提供選配 20 吋 Helix 2.0 黑化輪圈，更增 Model Y 整體外觀的前衛科技感和運動化配置。Model Y 全車系標配超過 2,100 公升的儲物空間，Long Range 版本續航里程達 641 公里（WLTP），極致的安全性獲得全球各大洲五星安全評級，也於 3 月獲交通部臺灣新車安全評等 （TNCAP）五星評等肯定。

現國際政經情勢不穩導致全球油價飆升，自用車消費市場對於投入電動車之購置率及詢問度更趨熱絡積極，今日起 Tesla 在台推出「0 頭款　油我挺你」購車禮遇，為本季的電動車新購及油車換購提供多項優惠方案：

Model 3 及 Model Y 雙車系皆可零頭款入主

Model 3 指定車款享 0.99% 超低月付利率方案

首次推出「不限品牌換購 Tesla 均享 3 萬元加碼補貼」

新車 市占率 電動車

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