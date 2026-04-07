AI撐場、工業地產「秒殺」 戴德梁行：需求極強

AI熱潮持續推升需求，商用不動產市場出現明顯結構轉變。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，今年市場亮點幾乎全集中在工業地產，即戰力廠房「釋出即秒殺」，反映AI產業當前瓶頸不在資金，而在產能，只要具備立即投產條件的廠房，需求極為強勁。

楊長達表示，過去三年AI已成為台灣產業鏈核心動能，帶動商用不動產交易明顯集中。統計今年第一季，商用不動產交易金額達894億元，占整體市場約85%，顯示資金明顯往AI相關產業傾斜。在土地市場方面，第一季全台交易量為475億元，其中工業用地達233億元，占比近五成，成為撐盤主力；相較之下，建商購地動能明顯轉弱，市場熱度出現落差。

值得注意的是，過去相對冷清的地上權市場，今年也出現變化。楊長達指出，第一季包括輝達、凱基人壽等指標案進場，帶動地上權交易金額達223億元，顯示企業為搶進產能與據點，已開始接受多元土地取得模式。

不過，整體市場仍面臨外部變數干擾。楊長達分析，中東戰事推升能源價格，輸入性通膨壓力升溫，使企業與建商投資態度轉趨審慎，加上央行持續信用管制，資金條件未見明顯鬆動，預期全年不動產交易量難有顯著成長。

至於住宅市場，楊長達認為關鍵仍在政策面，「價不跌，則量不出」。目前市場基本面仍屬穩健，包括人均所得提升、房貸違約率維持低檔，顯示多數購屋族仍具備支撐房價能力，使價格短期不易出現明顯修正；即便未來出現回檔，也可能集中在支撐力較弱的區域。

他進一步指出，通膨對房市可能產生兩種極端影響：若利率大幅攀升、經濟無法承受，才可能出現恐慌性賣壓，但以目前台灣經濟條件來看機率不高；反之，在溫和通膨環境下，不動產仍具保值功能，甚至可能支撐價格。

楊長達預估，2026年全年買賣移轉棟數約落在26萬棟水準，與近年相對低檔區間接近。在政策未鬆綁前，房市仍將維持「量縮價撐」格局，短期內難見明顯反轉。