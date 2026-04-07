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新北長者破80萬人 社宅拚高齡友善 專家：除硬體還要社區支持

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
社宅導入無障礙設計與友善動線，從掛號櫃台到室內空間皆兼顧長者與行動不便者使用需求。圖／新北市城鄉局提供
社宅導入無障礙設計與友善動線，從掛號櫃台到室內空間皆兼顧長者與行動不便者使用需求。圖／新北市城鄉局提供

新北市65歲以上長者已突破80萬人，入住社會住宅的高齡人口逐年增加。新北市副市長陳純敬日前率團赴歐洲考察社宅經驗，強調高齡友善將成未來推動重點。而專家指出，社宅若只著重無障礙等硬體設計，仍不足以因應高齡社會需求，應進一步結合社區支持與生活服務，才能真正落實高齡友善。

新北市城鄉局表示，目前社宅住戶中約有兩成為高齡者，設計上以全齡通用設計與無障礙環境為基準，從建築源頭兼顧安全與便利，包括浴室防滑地面與扶手設置、室內空間無高低差、避免暗房設計等，讓長者在日常生活中降低跌倒風險，提升居住安全。

城鄉局指出，參考歐洲社宅經驗，除強化硬體設施外，也強調高齡者與不同年齡族群混居，並結合社區照護機能。新北社宅除導入無障礙設計外，也引進社區診所、日間照顧中心及「銀光咖啡館」等公益設施，提供長者醫療、照顧與社交等多元支持，同時規畫樂齡空間與共生共學場域，提升社區互動。

此外，市府透過社區營造活動與共居回饋課程，鼓勵長者走出家門參與社區，促進住戶交流與支持網絡形成。其中，新店央北社宅及土城員和社宅於去年分別獲得「銀光好居行動聯盟」五星及三星「銀光好宅」標章，展現推動成果。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑指出，目前社宅高齡友善多停留在符合無障礙法規層次，仍有提升空間。他指出，部分設施雖符合規範，但未必真正符合使用者需求，社宅應進一步發揮示範角色，導入實際體驗與回饋機制，讓設計更貼近高齡者生活。

曾敏傑也強調，高齡友善不應只著重硬體建設，更應延伸至社區「軟體支持」。他建議，透過常態性活動、社群連結與照顧支持機制，讓長者在社宅中不只是居住，更能參與社會、建立互助關係，才能真正落實高齡友善社區目標。

新北社宅規畫多元共融空間，透過社區課程與活動，促進住戶交流並提升長者參與度。圖／新北市城鄉局提供
新北社宅規畫多元共融空間，透過社區課程與活動，促進住戶交流並提升長者參與度。圖／新北市城鄉局提供

社宅結合社區診所與醫療服務，提供長者就近照護資源，打造完整生活支持系統。圖／新北市城鄉局提供
社宅結合社區診所與醫療服務，提供長者就近照護資源，打造完整生活支持系統。圖／新北市城鄉局提供

社宅引進銀光咖啡館等多元設施，營造交流場域，落實高齡友善與跨世代共融。圖／新北市城鄉局提供
社宅引進銀光咖啡館等多元設施，營造交流場域，落實高齡友善與跨世代共融。圖／新北市城鄉局提供

社會住宅 社宅 新北

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