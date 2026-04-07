泓德能源擬配發現金股利2.5元 8日起開始實施庫藏股

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）董事會於7日通過配發2.5元現金股利，並決議啟動庫藏股買回計畫。預計自2026年4月8日至6月7日止，以自有資金買回3,000張普通股，占公司已發行股份約2.10%，買回價格上限為每股新台幣145元。

本次買回股份將作為轉讓予員工之用，以強化人才留任與長期激勵機制。泓德能源表示，此次同步規劃股利配發與庫藏股買回，除持續落實對股東的穩定回饋外，也從資本運用與組織發展角度出發，強化員工持股制度。面對能源市場持續轉型與波動，公司透過實際行動展現對營運體質與長期成長策略的信心，進一步穩定市場預期。

泓德能源今年以來營運動能逐步回穩，前2月營收表現呈現修復趨勢，整體結構亦展現較佳抗波動能力。海外布局持續推進並逐漸展現成果，包括日本北海道Helios儲能案場完成融資，顯示國際資本市場對其資產與商業模式的肯定；同時，旗下星星電力與日本中部電力Miraiz建立合作，切入電力交易與價格風險管理應用。在國內市場，星星電力亦與欣欣生技食品展開表後儲能合作，持續拓展企業能源服務市場。

展望後市，泓德能源營運重心將由台灣延伸至國際市場，預期2026年台灣、日本與澳洲三地將持續推進開工與營運量體，帶動整體成長動能。隨著星星電力規劃於今年進入資本市場，集團在電力服務與能源資產整合布局將更為完整，持續推動電力資產化與多元市場經營模式的發展。