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庫存、利基產品撐腰 長興、南寶估油價長線影響有限
材料、特用化學業者長興（1717）、南寶（4766）表示，因加工鏈條較長、產品配方複雜，且原料來源多元，其中部分關鍵原料未必與油價直接連動，使整體成本結構較具彈性。此外，由於產品多應用於利基市場，客製化程度高、替代性較低，在價格調整上相對具有空間。
業者指出，雖然近期原物料價格上揚仍帶來一定成本壓力，但預估對整體獲利表現影響相對有限，不過，也有部分業者表示，較擔心的是供料短缺問題。
鞋用膠、接著劑大廠南寶指出，原物料中與油價直接連動的產品為溶劑類，占原物料成本約20%；其他原物料複雜且多樣，有些甚至從橡膠衍生出來，因此與油價走勢常常沒有一定的關係。不過，南寶也坦言，原物料上漲仍帶來短線成本上升，而原料漲幅通常不會第一時間反映給客戶。依照客戶及產業的不同，遞延時間也會有差異，公司的策略是盡可能縮短向下游反應成本的時間。
複材大廠長興表示，近期中東衝突升級導致油價大漲，但公司有策略性增加原物料採購，在台灣有1-1.5個月安全庫存，短期內沒有缺料問題，在接單上也將謹慎調控原料管理，極大化訂單效益；中國大陸市場原本是原料供過於求，暫不擔心缺料問題。長興產品競爭力高，具成本上漲的轉嫁能力，估計若油價上漲的時間拉長，對公司的衝擊將逐漸減弱。
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