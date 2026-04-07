快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

化工原料漲價 業者：農藥價格回穩、未見大幅反轉

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

戰爭推升通膨預警，化工原料漲幅也牽動國際肥料、農藥原料價格，加上適逢春耕，引發市場關注此波原物料大漲對農糧領域帶來的可能影響。國內農藥大廠興農（1712）表示，此波原物料上漲確實帶動植物保護（農藥）價格擺脫去年的低谷，但並未見大幅度的彈升，主因仍是中國大陸市場長期供給過剩。

興農日前指出，目前農藥市場價格逐漸將前幾年的跌勢走平，但並未大幅上漲、價格反轉，主要原因是全球的主要供應來源都在中國大陸，供給面仍處於寬鬆。

業者表示，中國大陸自2022年以後，植保產能大開，其後供給面一直維持寬鬆格局。由於植保市場相對穩定的，供過於求持續拖累價格。由於目前市價並未大幅反轉，未來要再觀察戰爭因素是否影響需求面再更緊張，如果戰爭延續，化工原料等成本攀升，價格有望再向上走高。

外電報導，波斯灣出口的尿素與氨素，分別占全球貿易總量的49%及30%，近日化工原料產能受破壞，加上荷莫茲海峽運輸受阻，肥料主原料價格大漲。農糧署日前表示，因應國際製肥原料行情上漲，為平穩國內肥料價格及供需，已推動化學肥料原料漲幅補助計畫，台肥（1722）肥料凍漲。但業界指出，如成本壓力持續上行，肥料成本壓力恐持續擴大。

原物料 農糧署 植物

延伸閱讀

中東戰火引爆輸入性通膨 運輸、觀光、餐飲、汽車、零售全面上漲

通膨衝擊荷包 6大領域漲價潮來了

漲價缺貨 塑膠袋之亂 農產包材飆漲難購

塑化中下游 苦吞高成本 業者壓力浮現

相關新聞

中東衝突升溫政院拍板4到9月電價凍漲！PTT網戰翻：最後還不是全民買單

中東衝突升溫，行政院宣布4月至9月電價凍漲，以穩定民生物價及避免能源震盪擴散。雖然網友感謝政府，但也有人質疑凍漲將由納稅人埋單。能源供應目前在可控範圍內，確保民生用氣用電正常。

AI產業搶地已砸1,500億！商仲曝思維：誰先把準備好、誰就先贏

戴德梁行7日發布 2026 年第1季商用不動產市場統計。在AI產業擴產需求強勁帶動下，單季交易金額達1,000 億元，創下歷史新高紀錄。

老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

北市邁入大都更時代，市府以「都更八箭」及「修訂台北市全市畫定更新地區」等方式，協助全市老舊窳陋更新重建。北市更新處今指出，已畫定93處更新地區、1214.26公頃，較2018年擴增559.26公頃，老舊社區都更同意比例門檻降為75%更新再跨嶄新一步。

通膨惡化央行將升息？李同榮示警：房市三重衝擊、兩種結局

美伊開戰導致油價大幅飆升，央行總裁楊金龍日前立院答詢暗示，若帶動通膨升溫，可能透過升息壓制。房市趨勢專家李同榮表示，若通膨引發升息，房市將面對「油價飆、通膨高、利率升」三重衝擊，並產生「短期撐價」、「長期低迷」兩種結局。

AI撐場、工業地產「秒殺」 戴德梁行：需求極強

AI熱潮持續推升需求，商用不動產市場出現明顯結構轉變。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，今年市場亮點幾乎全集中在工業地產，即戰力廠房「釋出即秒殺」，反映AI產業當前瓶頸不在資金，而在產能，只要具備立即投產條件的廠房，需求極為強勁。

新北長者破80萬人 社宅拚高齡友善 專家：除硬體還要社區支持

新北市65歲以上長者已突破80萬人，入住社會住宅的高齡人口逐年增加。新北市副市長陳純敬日前率團赴歐洲考察社宅經驗，強調高齡友善將成未來推動重點。而專家指出，社宅若只著重無障礙等硬體設計，仍不足以因應高齡社會需求，應進一步結合社區支持與生活服務，才能真正落實高齡友善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。