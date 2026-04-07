化工原料漲價 業者：農藥價格回穩、未見大幅反轉

戰爭推升通膨預警，化工原料漲幅也牽動國際肥料、農藥原料價格，加上適逢春耕，引發市場關注此波原物料大漲對農糧領域帶來的可能影響。國內農藥大廠興農（1712）表示，此波原物料上漲確實帶動植物保護（農藥）價格擺脫去年的低谷，但並未見大幅度的彈升，主因仍是中國大陸市場長期供給過剩。

興農日前指出，目前農藥市場價格逐漸將前幾年的跌勢走平，但並未大幅上漲、價格反轉，主要原因是全球的主要供應來源都在中國大陸，供給面仍處於寬鬆。

業者表示，中國大陸自2022年以後，植保產能大開，其後供給面一直維持寬鬆格局。由於植保市場相對穩定的，供過於求持續拖累價格。由於目前市價並未大幅反轉，未來要再觀察戰爭因素是否影響需求面再更緊張，如果戰爭延續，化工原料等成本攀升，價格有望再向上走高。

外電報導，波斯灣出口的尿素與氨素，分別占全球貿易總量的49%及30%，近日化工原料產能受破壞，加上荷莫茲海峽運輸受阻，肥料主原料價格大漲。農糧署日前表示，因應國際製肥原料行情上漲，為平穩國內肥料價格及供需，已推動化學肥料原料漲幅補助計畫，台肥（1722）肥料凍漲。但業界指出，如成本壓力持續上行，肥料成本壓力恐持續擴大。