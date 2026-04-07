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收穫竹科外溢效應 「臻研 · 硯」於頭份中央路打造城市花園綠洲

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「臻研 · 硯」於頭份中央路打造城市花園綠洲好宅。業者／提供
「臻研 · 硯」於頭份中央路打造城市花園綠洲好宅。業者／提供

耕耘大新竹地區十餘年的臻研建設，有感於新竹房價漲幅已高，年輕人轉而追隨「桃竹苗大矽谷計畫」揮軍價格較親民的北苗市場，遂選定頭份市兼具城市能量與生活質感的中央路，規劃推出「臻研 · 硯」2-3房純住宅，瞄準科技菁英首購族需求，進駐理想的城市花園綠洲宅。

臻研建設總經理王志遠表示，「臻研 · 硯」擁有完整600坪基地，規劃為86戶，是均質2-3房戶型。他說：「這塊基地擁有城市最稀有的深度，當我們看見她，一座城市花園便出現在心中」。於是建案將退縮22米，留出開闊前庭，除了十棵原生大樹外，還有櫸木、青楓層層圍繞，保有在城市精華之地蔚然成林的難得風光。「就像一方城市之硯，希望將大自然帶回城市，打造真正能安放科技人身心的城市綠洲」。

王志遠強調，從好到美的追求 ， 臻研一直走在品牌的路上。他堅信：「房子不只是建築，更是一種生活態度」。臻研建設秉持著想要蓋一棟好朋友想住的房子。從「好友角度」起心動念，以「情感力量」為設計核心，蓋出涵養生活與好友共感的建築。

「臻研 · 硯」的公設規劃以「生活即花園」為核心，串聯迎賓大廳、交誼空間與景觀庭園，公共空間與自然景觀完美交融。讓住戶回家後，得以享有從容節奏，成就能安放身心的花園好宅。

室內空間以大尺度2-3房規劃，回歸居住本質，將採光、通風與動線最優化，加上頂級建材與細緻工法，讓生活在細節之中展現質感，居住者能在繁忙城市節奏中，享有安靜且從容的生活氛圍。

由於「臻研 · 硯」地理位置優越，生活機能完善，步行即可抵尚順廣場、育樂世界、威秀影城；15分鐘可抵達竹南運動公園、苗北藝文中心。車行10分鐘上中山高速公路，距竹科約20分鐘車程、而竹南園區約10分鐘。家長們關心的學區，則有后庄國小、頭份國中。生活圈圈內機能兼備與便捷路網，得享15分鐘內滿足需求的城市便利性。

收穫竹科外溢效應 「臻研 · 硯」於頭份中央路打造城市花園綠洲。業者／提供
收穫竹科外溢效應 「臻研 · 硯」於頭份中央路打造城市花園綠洲。業者／提供

「臻研 · 硯」退縮22米留出開闊前庭，除了十棵原生大樹外，還有櫸木、青楓層層圍繞，保有在城市精華之地蔚然成林的難得風光。業者／提供
「臻研 · 硯」退縮22米留出開闊前庭，除了十棵原生大樹外，還有櫸木、青楓層層圍繞，保有在城市精華之地蔚然成林的難得風光。業者／提供

新竹 竹科

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