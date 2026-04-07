快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

新北社宅長者約2成 民團籲：從居住供給轉型為「生活品質治理」

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
新北新店央北社宅有獲得銀光好居認證，致力於提升高齡居住品質，為長者打造安全、舒適的居住環境。本報資料照片
新北新店央北社宅有獲得銀光好居認證，致力於提升高齡居住品質，為長者打造安全、舒適的居住環境。本報資料照片

新北長者高達82萬人，住社宅老人日增，新北社宅住戶有近2成是長者，副市長陳純敬日前率團前往歐洲考察社宅經驗，如何讓社宅落實高齡友善是重要一環。民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，而是背後有一套成熟的制度與評估機制，這也是台灣目前最需要補強的一塊。

許育寧指出，社宅高齡友善以通用設計為核心，重點在於無障礙動線、安全防滑、充足照明。設計細節包括浴室防滑與扶手、無暗房、室內無高低差等。社區內規畫共生共學空間（如樂齡中心）與優化外部公共空間，達成「在地老化」與「跨世代共融」。

民間團體銀光好居聯盟近年推動銀光好居標章認證，強調好居不只是建築，要結合社區及周邊環境，落實高齡友善，從建築本身、醫療設備、照顧長輩身心靈，全方位考量。

新北各社宅中，目前取得銀光好居認證有土城員和、新店央北兩處社宅，希望讓每一位長者都能住得安全、有尊嚴，除了設計上注重安全無障礙，也讓長者能與社區互動、參與生活。

許育寧說，以銀光好居標章的實務經驗來看，高齡友善不能只停留在硬體，必須進一步建構「完整的生活支持系統」，包含三個關鍵層次，第一是空間安全，第二是服務支持，第三是社會參與與價值延續。

新北土城員和、新店央北社宅已取得銀光好居標章，許育寧說，這代表社宅開始從「居住供給」轉型為「生活品質治理」，評估時，不只看設計是否無障礙，更會檢視是否串聯醫療資源、是否有照顧服務導入、是否提供長者參與社區機會，還有是否讓長者有機會貢獻經驗、創造價值。

許育寧建議，社宅推動高齡友善應導入像銀光好居標章這類第三方認證機制，讓高齡友善不只是理念，而是有標準、可檢核、可持續優化的治理工具。高齡友善的真正目標，不是讓長者被照顧，而是讓長者持續生活、持續參與、持續有價值，社宅若能做到這一點，才是真正面對超高齡社會的關鍵解方。

新北新店央北社宅有獲得銀光好居認證，致力於提升高齡居住品質，為長者打造安全、舒適的居住環境。本報資料照片
新北新店央北社宅有獲得銀光好居認證，致力於提升高齡居住品質，為長者打造安全、舒適的居住環境。本報資料照片

社宅 新北

延伸閱讀

仁武社宅送審、實際建材疑雙標 劉世芳揭三項標準不變

搶救生育率 侯友宜宣布：新北婚育宅加碼提高至33％

侯友宜催生 新北婚育宅加碼

北市社宅沒窗簾 住戶吐槽不如民間出租房、盼設為標配

相關新聞

中東衝突升溫政院拍板4到9月電價凍漲！PTT網戰翻：最後還不是全民買單

中東衝突升溫，行政院宣布4月至9月電價凍漲，以穩定民生物價及避免能源震盪擴散。雖然網友感謝政府，但也有人質疑凍漲將由納稅人埋單。能源供應目前在可控範圍內，確保民生用氣用電正常。

AI產業搶地已砸1,500億！商仲曝思維：誰先把準備好、誰就先贏

戴德梁行7日發布 2026 年第1季商用不動產市場統計。在AI產業擴產需求強勁帶動下，單季交易金額達1,000 億元，創下歷史新高紀錄。

老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

北市邁入大都更時代，市府以「都更八箭」及「修訂台北市全市畫定更新地區」等方式，協助全市老舊窳陋更新重建。北市更新處今指出，已畫定93處更新地區、1214.26公頃，較2018年擴增559.26公頃，老舊社區都更同意比例門檻降為75%更新再跨嶄新一步。

通膨惡化央行將升息？李同榮示警：房市三重衝擊、兩種結局

美伊開戰導致油價大幅飆升，央行總裁楊金龍日前立院答詢暗示，若帶動通膨升溫，可能透過升息壓制。房市趨勢專家李同榮表示，若通膨引發升息，房市將面對「油價飆、通膨高、利率升」三重衝擊，並產生「短期撐價」、「長期低迷」兩種結局。

AI撐場、工業地產「秒殺」 戴德梁行：需求極強

AI熱潮持續推升需求，商用不動產市場出現明顯結構轉變。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，今年市場亮點幾乎全集中在工業地產，即戰力廠房「釋出即秒殺」，反映AI產業當前瓶頸不在資金，而在產能，只要具備立即投產條件的廠房，需求極為強勁。

新北長者破80萬人 社宅拚高齡友善 專家：除硬體還要社區支持

新北市65歲以上長者已突破80萬人，入住社會住宅的高齡人口逐年增加。新北市副市長陳純敬日前率團赴歐洲考察社宅經驗，強調高齡友善將成未來推動重點。而專家指出，社宅若只著重無障礙等硬體設計，仍不足以因應高齡社會需求，應進一步結合社區支持與生活服務，才能真正落實高齡友善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。