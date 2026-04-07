新北社宅長者約2成 民團籲：從居住供給轉型為「生活品質治理」

新北長者高達82萬人，住社宅老人日增，新北社宅住戶有近2成是長者，副市長陳純敬日前率團前往歐洲考察社宅經驗，如何讓社宅落實高齡友善是重要一環。民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，而是背後有一套成熟的制度與評估機制，這也是台灣目前最需要補強的一塊。

許育寧指出，社宅高齡友善以通用設計為核心，重點在於無障礙動線、安全防滑、充足照明。設計細節包括浴室防滑與扶手、無暗房、室內無高低差等。社區內規畫共生共學空間（如樂齡中心）與優化外部公共空間，達成「在地老化」與「跨世代共融」。

民間團體銀光好居聯盟近年推動銀光好居標章認證，強調好居不只是建築，要結合社區及周邊環境，落實高齡友善，從建築本身、醫療設備、照顧長輩身心靈，全方位考量。

新北各社宅中，目前取得銀光好居認證有土城員和、新店央北兩處社宅，希望讓每一位長者都能住得安全、有尊嚴，除了設計上注重安全無障礙，也讓長者能與社區互動、參與生活。

許育寧說，以銀光好居標章的實務經驗來看，高齡友善不能只停留在硬體，必須進一步建構「完整的生活支持系統」，包含三個關鍵層次，第一是空間安全，第二是服務支持，第三是社會參與與價值延續。

新北土城員和、新店央北社宅已取得銀光好居標章，許育寧說，這代表社宅開始從「居住供給」轉型為「生活品質治理」，評估時，不只看設計是否無障礙，更會檢視是否串聯醫療資源、是否有照顧服務導入、是否提供長者參與社區機會，還有是否讓長者有機會貢獻經驗、創造價值。

許育寧建議，社宅推動高齡友善應導入像銀光好居標章這類第三方認證機制，讓高齡友善不只是理念，而是有標準、可檢核、可持續優化的治理工具。高齡友善的真正目標，不是讓長者被照顧，而是讓長者持續生活、持續參與、持續有價值，社宅若能做到這一點，才是真正面對超高齡社會的關鍵解方。