北捷這相連三站價差驚人 單價溜滑梯從124萬降至60萬

永慶房產集團根據2025年實價登錄資料，統計台北捷運各站「跨站價差」，其中，中和新蘆線的古亭站與頂溪站單坪價差41.7萬元最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，古亭站位於台北市中正區與大安區交界，是中和新蘆線與松山新店線的交會樞紐，加上周邊有「錦繡金華」、「中正香榭」等高單價指標住宅支撐，2025年平均單價達102萬元。

相比之下，一站之隔的頂溪站，雖同樣具備成熟的生活機能，但因位處新北市永和區，加上區域內建物密度高、老舊住宅比例較大，使得房價更顯親民，平均單價落在60.3萬元。

陳金萍補充，根據實價登錄最近一年的資料顯示，雙北一般成屋住宅平均約為30坪，若以41.7萬元的單坪價差換算，兩地的購屋總價恐相差逾千萬元，差距十分驚人。

此外，古亭站與前一站的中正紀念堂站，兩者價差達22.9萬元，價差幅度位居第二。陳金萍表示，中正紀念堂站現為淡水信義線與松山新店線交會，未來萬大線通車後更將躍升為「三捷交會站」，加上周邊多為政府機關、景點及高單價豪宅聚落，住宅供給極其稀缺，使得單價進一步衝上124.9萬元，與古亭站拉出另一波價格差距。

進一步觀察價差排名前五名的其餘站點，可以發現「雙線轉乘」的優勢也是推升房價的關鍵。

陳金萍分析，包含價差19.5萬元的板南線忠孝新生站與善導寺站、價差18.9萬元的文湖線南京復興站與中山國中站，以及價差17.7萬元的大安站與科技大樓站，擁有雙捷交會的捷運站點與相鄰站點的房價均有較大差距。

這些轉乘樞紐不僅在交通更有優勢，也匯聚了強大的商業機能、帶動生活機能便利性，進一步幫助抬升了站點周邊價格。

陳金萍補充，雖然市中心房價仍具一定門檻，但相較於緊鄰的百萬站點，每坪省下近20萬元的價差，不僅能有效舒緩房貸壓力，也讓購屋族在室內空間規劃與生活預算上保有更多餘裕，是較具性價比的務實選擇。